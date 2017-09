El emotivo mensaje de despedida de Pamela Anderson a Hugh Hefner

29 sep 2017

Ayer amanecíamos con la muerte de Hugh Hefner, el hombre que levantó de la nada el imperio Playboy. Un empresario que estuvo siempre ligado al mundo del desenfreno y del erotismo. Y alguien que estuvo rodeado siempre de mujeres explosivas llenas de sensualidad.

Muchas de ellas le rindieron homenaje en las redes sociales. Y, de entre estas, ha destacado el mensaje de una de las fieles de sus portadas, sus reportajes y sus fiestas salvajes: Pamela Anderson.

Por fuera de mi familia, eres la persona más importante de mi vida"

La actriz se grabó un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram. en él, Pamela le agradecía por "ensañarme lo más importante sobre la libertad y el respeto. Por fuera de mi familia, eres la persona más importante en mi vida. Me diste vida".

"Te dolía mucho la espalda. La última vez que te vi, usabas un andador. No querías que me diera cuenta. No podías escuchar. Tenías un papel en tu bolsillo y me lo mostraste. Tenía el nombre Pamela con un corazón", hablaba de ese último recuerdo que le queda de quien fue uno de sus grandes mentores.

En el vídeo, grabado desde París y en el que aparece con lágrimas en los ojos, revela: "Todo lo que todos aman de mí fue porque tú me entendiste. Me aceptaste y me apoyaste para ser yo misma. Para amar como nadie. Para vivir sin cuidado, con abandono. Tú dijiste que la revista era sobre una chica como yo. Que yo representaba el espíritu con el que tú fantaseabas. Yo era la elegida, tú dijiste.

Las palabras de Anderson han causado cierta controversia y ha habido voces críticas que han apuntado que esta estaba realizando una especie de teatrillo, dándose un protagonismo que no le pertenecía.

Seguro que también te interesa...

Las 'conejitas' de Hugh Hefner en la vida real

Así descubrimos hace un año la Mansión Playboy