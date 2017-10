Jennifer Aniston: Una actriz rodeada de fantasmas

1 oct 2017 Carlos González

"Fabulosa a cualquier edad". Ese es el titular principal de la edición americana de 'Harper's Bazaar' del mes de octubre y nadie mejor para ejemplificarlo que Jennifer Aniston. La actriz, a sus 48 años, protagoniza la portada de la revista y, en efecto, está estupenda. Aunque lo más interesante es la entrevista que publica en sus páginas interiores.

La firma la también actriz y escritora Amy Sedaris, íntima de Justin Theroux, tan amiga que ejerció como madrina en la boda de ambos e incluso el año pasado 'In Touch' publicó que Aniston estaba "increíblemente celosa" por la relación que su marido mantiene con ella. Pero a juzgar por la entrevista, va a ser que no: ambas dan la impresión de adorarse.

Y claro, con tanta confianza se suceden los halagos, las muestras de complicidad y, por supuesto, las revelaciones. Como la pasión de Aniston por ponerse morena y su odio a los protectores solares- aunque ahora reconoce que se está tomando un descanso-, su obsesión por los complejos vitamínicos o cuánto le entusiasma la decoración. "Si no fuera actriz, me dedicaría a ello", reconoce la entrevistada, y luego viene lo mejor: "En una de las primeras casas que alquilé, las cosas se caían solas, la televisión y el equipo de música se encendían de pronto, la cafetera empezaba a hacer café... Mi compañero de piso hablaba con los muertos y, por si eso no resultaba suficientemente extraño, hizo una pequeña ceremonia que me puso los pelos de punta. Ahora llevo un médium o un curandero a cada casa en la que me instalo. Esto me hace parecer una persona completamente loca", cuenta entre risas.

El fantasma de su exnovio

Los fantasmas, sin embargo, insisten en perseguirla. O eso, al menos, cuenta la prensa. Como en 2007 cuando fue a rodar una película a Portland y la alojaron en un hotel encantado por el módico precio de 1.200 dólares la noche. El director del establecimiento, eso sí, aseguró que los espectros eran "muy amigables y solo un poco molestos".

Otras veces, los espíritus se ponen de su parte, le facilitan la vida y hasta le consiguen un buen marido. En este caso, lo contó ella misma a The New York Times. Su protector desde el más allá se trataba de un exnovio de su juventud que murió por culpa de un tumor cerebral años después de romper: "Fue mi primer amor, estuvimos cinco años juntos y pudo haber sido el único, pero yo tenía 25 y era estúpida. Él ha debido mandarme a Justin para que lo arreglara todo"

El karma existe... o no

Y aun hay más. Porque cuando su exmarido, Brad Pitt, lo dejó con Angelina, la actriz recurrió también a los sobrenatural para explicar lo que había pasado. Según se publicó entonces, la recordada Rachel de 'Friends' aseguró a sus amigos que la ruptura del matrimonio había sido del "Karma". O sea, alguna fuerza cósmica se había encargado de impartir justicia y volver a colocar las cosas en su sitio.

Aunque, sin duda, la mejor historia de fantasmas protagonizada por Jennifer Aniston es la que en 2013 publicó la revista británica 'Now'. Al parecer, la actriz estaba sola una noche en su casa cuando de pronto vio a una mujer. Era alta, delgada, morena, pálida, vestida toda de negro y, lo peor, se parecía tanto a Jolie que Aniston, en lugar de asustarse, se echó a reír.

La historia seguro que es un invento, y puede que las demás también, pero, ¿quién sabe?, quizá el día menos pensado veamos a Jennifer contando todas estas batallitas en el programa de Iker Jiménez. O, mejor todavía, protagonizando con él una de sus típicas comedias románticas.

