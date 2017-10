4 oct 2017

Detrás de esa fachada de estrella del fútbol, con un cuerpo cincelado a golpe de gimnasio y mucha gomina para que no se le mueva un pelo mientras corre, se esconde una persona que ha tenido que pasar muchas penurias y salvar infinidad de obstáculos para convertirse en una estrella del deporte mundial.

Cristiano Ronaldo ha decidido abrir su corazón en una carta que ha publicado 'The Players Tribune' y que ha dejado con la boca abierta a medio mundo. En ella cuenta detalles de cómo lo pasó de pequeño y lo complicado que ha sido su ascenso.

"Mi padre era el utillero del CF Andorinha y no paraba de animarme a ir y jugar con el equipo filial. Yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui. El primer día había un montón de reglas que yo no entendía, pero me encantó. Me enganché a la organización y a la sensación de ganar", revela de su progenitor, al que se refiere como "mi primer representante".

Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano"

En esta carta abierta también habla de los problemas de dinero -esos que hoy no tiene- que había en su casa: "Es cierto que no teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos. Pero cuando eres niño, no te preocupa el dinero".

Los ceros en su cuenta corriente no es lo único que ha cambiado desde entonces. También se refiere a cómo ha cambiado su aspecto físico, a base de duro trabajo. "Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenar. Me puse más fuerte y rápido. Y entonces, cuando salía al campo, aquellos que solían decir que era demasiado pequeño me miraban sorprendidos, como si se les cayera el mundo encima", relata.

Sin duda, el momento más especial de la misiva llega cuando habla de los instantes más emotivos de su carrera como profesional. En esas líneas habla de su hijo y, a más de un lector, se le habrán humedecido los ojos.

"Es el momento justo después de ganar la última final de la Champions en Cardiff. Acabábamos de hacer historia. Tras el pitido final, sentí que había mandado un mensaje al mundo. Pero entonces mi hijo entró al campo a celebrar conmigo... y la emoción cambió al instante. Él estaba corriendo de un lado para otro con el hijo de Marcelo. Agarramos el trofeo juntos. Y después paseamos por el campo de la mano", cuenta.

