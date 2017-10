Malena Costa estalla contra los que la tachan de mala madre

10 oct 2017

No es la primera a la que le pasa a una famosa -recordemos a Soraya Arnelas- ni tampoco la primera vez que lo sufre ella misma. Malena Costa, que ya sabe lo que es ser juzgada como madre por lo que comparte en las redes sociales, quiso defender su imagen hace un par de semanas, pero, ahora, ha sido mucho más contundente.

La modelo mostró una imagen dando el biberón a su hijo. Ahí empezó el debate y las críticas por no darle el pecho. Ella ha contraatacado con un texto que comenzaba: "Cada persona debe hacer lo que crea y sienta es algo muy personal, dicen que la leche materna es la mejor para lo bebés, pero hoy en día las leches de fórmula también son buenísimas y muy completas, yo no me quiero meter en el debate de si es mejor dar el pecho o no. Solo digo que no se puede juzgar a quien no lo hace".

"He dado el pecho a mis dos hijos el tiempo que me ha salido leche y eso no me hace ni mejor ni peor madre, simplemente he hecho lo que yo creía que debía hacer. Y, cuando el tema ya me estresaba, porque a penas me salía leche a lo último por motivos 'x', decidí dejar de dar el pecho. Muchas madres lo pasan fatal, porque apenas les sale leche", continúa.

