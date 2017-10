Cayetano Rivera: "A todos aquellos que habÃ©is deseado mi muerte, gracias"

14 oct 2017

Fue tan solo hace unos días cuando Cayetano Rivera, dispuesto a celebrar las Fiestas del Pilar sobre los ruedos zaragozanos vestido de luces, sufrió una grave cogida que le provocó una herida en el muslo. Aunque el diestro siguió la faena hasta el final, tuvo que ser operado de urgencia.

En el hospital Quirón de Zaragoza, el hijo de Carmina Ordóñez ha estado recuperándose de la complicada herida con el apoyo de su mujer, Eva González y de familiares y amigos. Desde el hospital, en el que por el momento seguirá ingresado, Cayetano ha lanzado un mensaje para tranquilizar a todos sus seguidores a través de Twitter.

"Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzos y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor", escribía, un mensaje que han agradecido muchos de sus seguidores.

Horas más tarde volvía a la misma red social para mandar un mensaje a aquellos que han encontrado en las redes sociales una herramienta de crítica despiadada. "Y a todos aquellos que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso sólo me hace más fuerte", ha añadido, siendo muy claro con sus palabras.

Y a todos aquellos que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso sólo me hace más fuerte! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 14 de octubre de 2017

