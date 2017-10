15 oct 2017 Isabel Miranda/ABC

No hay familia sin oveja negra y no iba a ser menos la de la Duquesa de Cambridge, pese a toda la respetabilidad acumulada con la escalada de Catalina (35 años) a las cotas más altas de las élites británicas. Ayer, los medios ingleses –el rotativo 'The Times' empleó parte de su primera página– daban buena cuenta de la última barrabasada de Gary Goldsmith (53), también conocido como Tío Gary, un crápula mayúsculo, fanfarrón y manirroto.

El hermano pequeño de Carole Middleton (62), la madre de la Duquesa, había sido detenido en la madrugada del viernes por golpear a su mujer, Julie-Ann Goldsmith (47) –la cuarta en su nómina marital–, tras una violenta discusión a bordo de un taxi que les trasladaba desde el exclusivo club privado Home House a su casa de Merylebone, en Londres.

Instantes antes, la pareja había subido a las redes sociales una imagen de ambos con pinta de habérselo pasado de fábula en el acto benéfico que tuvo lugar en el mencionado club: una subasta a favor de la fundación Last Night a DJ Save My Live, organización caritativa del ámbito de la música electrónica destinada a la infancia. "Una gran noche, como siempre. ¡Caramba con la dieta!", escribió junto a la imagen y en clara referencia al régimen al que se sometió, y con el que adelgazó 20 kilos, para lucir como un pincel en la boda de su otra célebre sobrina, Pippa Middleton (34), celebrada el pasado 30 de mayo.

