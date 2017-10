Bertín Osborne rompe su amistad con Arévalo

16 oct 2017

Arévalo y Bertín Osborne se había vuelto inseparables. La pareja protagonizaba en el teatro la obra 'Mellizos', un espectáculo con el que habían recorrido la geogragía española en los últimos años consiguiendo un gran éxito. Sin embargo, parece que los años de amistad entre ambos han llegado a su fin.

Fue en 'Sábado Deluxe' (Telecinco) este fin de semana cuando Arévalo explicó a Jorge Javier que Bertín no le coge el teléfono desde hace "cuatro o cinco meses". Según las palabras del cómico, el motivo de la ruptura fue un tuit que publicó Arévalo en el que publicaba una foto tomando una paella con el Rey Emérito Juan Carlos I, la Infanta Elena, Bertín Osborne y sus hijas, él mismo y otros amigos. En el post, el humorista añadía el texto: "Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito don Juan Carlos y doña Elena,con buenos amigos y con el arroz en su punto".

Tras la publicación, Bertín Osborne llamó muy enfadado a Arévalo para exigirle que borrase la foto y este no lo hizo. Desde ese momento, Osborne no contesta al teléfono y solo se comunica con su amigo por mensaje. “Desde la foto que publiqué solo hablamos por whatsapp y muy seco. A veces le llamo, pero no me devuelve las llamadas”, explicó.

El enfado de Bertín ha dejado sin trabajo a Arévalo, que tenía la esperanza de seguir adelante con el espectáculo 'Mellizos', pero añadiendo algunas novedades. “Cuando tienes éxito no te aventuras en otras cosas. Mi idea era hacer un nuevo espectáculo dentro de lo mismo". Arévalo confía en que vuelvan a contar con él para algún programa de televisión.

