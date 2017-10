16 oct 2017

Fue la noticia de la semana pasada. El nuevo amor de Carmen Martínez-Bordiú ha provocado una estruendosa repercusión no solo en los medios de comunicación, sino también en su entorno más próximo. Las fotografías junto a Tim, un filósofo de 32 años, experto en terapias de crecimiento espiritual, ha sorprendido a todos. Y más a gran parte de sus amigos, a quienes Carmen había ocultado su realidad temerosa de molestias o rechazos: "Sí, es verdad, estoy con él", declaraba en exclusiva a esta revista pocas horas después de la publicación de la información e imágenes.

Su hijo, su madre y pocos amigos eran conscientes de lo que ocultaba su sonrisa de los últimos días. Ni siquiera se lo había confesado a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces la Torre, con el que la nieta de Franco ha mantenido una relación intermitente durante todo este tiempo.

Estoy feliz si ella ha tomado esa determinación"

Sorprendido, perplejo y boquiabierto, Luismi se enteró por la portada de la revista de la nueva situación sentimental de su gran amiga: "Yo no tenía ni idea de todo esto, la verdad es que me he llevado una gran sorpresa cuando vi la portada porque hace apenas un mes nos vimos y no me dijo nada. Pero yo estoy feliz si ella ha tomado esa determinación y está decidida a conocer a este hombre", dice convencido mientras pregunta el origen de este idilio y la edad de su acompañante, "porque es muy joven, ¿no?".

Sus primeras declaraciones

Sus palabras, las primeras desde el bombazo fotográfico, descubren interés, cariño y, quizá, cierto sinsabor oculto entre tanto sobresalto. Puede que por eso, cierto sector del entorno de Carmen sostiene que este nuevo idilio no es más que una estrategia para dar celos a Luismi, del que, según estas mismas fuentes, seguiría enamorada. Una forma de recordarle que, sin su amor, está abierta a nuevas proposiciones y que, en efecto, puede alzar el vuelo con total libertad.

Luismi sonríe y observa, pícaro y condescendiente, la portada de 'Corazón': "Ni celos ni nada que se le parezca. Carmen es una mujer maravillosa a la que tengo un inmenso cariño, pero nada más. Estoy soltero, que quede claro", dice con su característica soltura: "En el fondo, con todo esto me he quitado un peso de encima. Ya no tendré tanto seguimiento de la prensa y podré vivir con tranquilidad sabiendo que nadie va a decir que estamos juntos cuando no es así", matiza.

Y es que los encuentros entre ellos se siguen produciendo. Cenas, reuniones, risas y confidencias. Martínez-Bordiú sigue encontrando en él un refugio cuando necesita consuelo y distracción. Él tiende su manto y la cubre con una generosidad que sigue siendo destacable pese a su ruptura. Es consciente de que, aunque no lo verbalice, Carmen sigue siendo una de las personas más importantes de su vida. Por eso, tal vez, sigue demostrándole su afecto con pequeños (o grandes) detalles que marcan la diferencia. Su dadivosidad –más bien bondad– no tiene límites. ♥

