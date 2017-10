Conmoción en 'Sálvame' por la muerte de un compañero de producción

17 oct 2017

Se llamaba Carlos, tenía 32 años y trabajaba detrás de las cámaras en 'Sálvame'. Miembro de producción de La Fábrica de la Tele, falleció el pasado viernes y, ayer, sus compañeros del espacio insignia de Telecinco dedicaron unas palabras de cariño, tanto a él como a sus familiares.

La primera, la presentadora, Paz Padilla, quien con lágrimas en los ojos sentenciaba: "Seguro que nos estará viendo y que habrá recibido todo el calor de sus compañeros. Estés donde estés no te olvidaremos".

No puedo creer que haya pasado una cosa así" terelu campos

Terelu Campos, que realizó con él su 'reality' familiar 'Las Campos', aseguraba que se encontraba en 'shock' ante esta inesperada pérdida. "Acabo de ver su imagen y me he quedado descompuesta. No me puedo creer que haya pasado una cosa así", conseguía pronunciar.

También tenía palabras de recuerdo Belén Esteban: "Yo he trabajado muchísimo con Carlos. Hice con él 'Los ojos de Belén' en una época en la que yo no estaba bien. Ha sido una de las mejores personas. Yo le hacía rabiar cuando yo estaba tan mal y él siempre estuvo pendiente de mí. Donde estés, gracias".

