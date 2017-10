18 oct 2017

MasterCef celebró este martes su emisión número 100. El programa de cocina más popular de la televisión, que se encuentra sumergido en la emisión de su segunda edición de celebrities, se ha convertido en todo un éxito de audiencias y consigue mantener al público enganchado semana tras semana.

En esta emisión tan especial, los concursantes y los miembros del jurado se regalaron muchos besos: Patricia Montero con Jordi Cruz, Bibiana Fernández con Pepe Rodríguez o Juan Betancourt con Samantha Vallejo-Nágera... Pero hubo un beso que consiguió acaparar todas las miradas, el de Eva González con Saúl Craviotto.

Acostumbrado a pasar desapercibido durante los cocinados, Saúl Craviotto se ha convertido en uno de los favoritos del público para hacerse con el titulo de 'MasterChef'. La disciplina y el afán de superación del piragüista olímpico han conseguido situarle en el grupo de los más fuertes y este martes protagonizó el momento culmen de la noche cuando recibió un beso de Eva González.

"¿Yo me voy a quedar sin beso?", preguntó Craviotto después d ever cómo sus compañeros intercambiaban besos con el jurado. "¡Saúl, soy toda tuya!", dijo la presentadora. “Esto igual me trae problemas, pero hay que aprovecharlo", bromeó el medallista olímpico.

Eva González, que confesó sentirse inquieta antes de recibir el beso de Saúl, exclamó: "¡Ay, que me pongo nerviosa!". A continuación, el deportista cogió en brazos a la presentadora y se fundió en un beso de película, que en realización acompañaron al son de la melodía de 'Lo que el viento se llevó'. "Me he llevado el mejor premio de 'MasterChef'", exclamó el concursante tras besar a la modelo.

