Demi Lovato describe su episodio más duro: "No era capaz de estar sobria"

18 oct 2017

Demi Lovato ha publicado en Youtube un documental en el que abre una ventana a su vida personal. La cantante de éxito internacional recoge a lo largo de la producción de casi una hora y media de duración, cómo ha sido su ascenso a la fama, así como los problemas que ha tenido con las drogas y el alcohol.

A sus 25 años la exchica Disney, que llegó a la fama gracias a su participación en la película original de Disney Channel 'Camp Rockl', habla de su drogadicción, de trastornos de alimentación e incluso de sus rupturas amorosas, especialmente de Wilmer Valderrama.

En el documental, Lovato explica que las drogas “las camuflaba en los aviones, en los baños, a medianoche. Y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria”. Confiesa que llegó un momento en el que “o estaba drogada o pensaba en las drogas”.

Demi Lovato, que entró por primera vez en un centro de desintoxicación cuando tenía 18 años, tocó fondo cuando golpeó a un miembro de su equipo de baile. Fue su momento más bajo y a su lado se mantuvieron un puñado de amigos íntimos, como Nick Jones, con quien posteriormente fundaría su sello discográfico.

Abierta al amor con hombres o mujeres

A lo largo del documental, Demi Lovato también habla de su sexualidad, reconoce usar aplicaciones para ligar y confiesa: “Estoy abierta a conectar como humanos, ya sea con hombres o mujeres. No hago distinciones”.

'Tell me you love me' es su último trabajo discográfico, el que considera ejemplo de su gran cambio. Aunque en su hoja de ruta hay nuevos retos que conseguir, como superar sus trastornos alimenticios. “La comida es mi mayor reto”, confiesa en su documental.

Seguro que también te interesa...

Demi Lovato, una fan más al lado de Neymar

Demi Lovato anuncia mediante comunicado su ruptura con Wilmer Valderrama

Demi Lovato contra Taylor Swift y su 'tropa' de amigas: "Eso no es feminismo"