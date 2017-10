Fonsi Nieto: "Voy a luchar con todo lo que tengo"

19 oct 2017

Fonsi Nieto y Marta Castro han acudido a la inauguracion del Centro Comercial Rio 2 (Madrid), en el que es su primer gran evento juntos desde que son marido y mujer. Estos cinco meses de matrimonio la pareja se ha enfrentado a momentos muy complicados, como la muerte de Ángel Nieto, un duro trance que el expiloto ha conseguido superar gracias al apoyo de su esposa.

“Marta me aporta mucha calma” asegura el DJ, la misma de la que hace gala para contestar a las preguntas sobre Alba Carrillo y la batalla judicial por la custodia de su hijo Lucas. “No puedo contestar a eso por una cuestión legal” expresa una y otra vez con semblante serio y resopla antes de decir con enfado: “Un niño de 6 años no debería ser noticia de nada. Hay cosas que ves y lees que no son justas”.

Se nota que Fonsi está molesto con la foto que subió Alba Carrillo a su cuenta de Instagram para festejar el cumpleaños de Lucas y, de paso, mandar un recadito a su ex, pero el DJ no va a entrar en su mismo juego. "Yo no dicto lo que es justo y lo que no, de eso se encarga otra persona. Es un tema difícil y merece todo el respeto, aunque a veces no se le da. Yo voy a luchar con todo lo que tengo", expresa en relación a su hijo. "Las cosas se hacen con respeto y como se tienen que hacer, así me lo han enseñado en mi casa. Es una cosa que no es bonita, pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas", concluye antes de pedir "respeto".

Quitando la batalla legal a la que se enfrenta con Alba Carrillo, Fonsi vive un buen momento. Acaba de saborear el éxito como DJ en Nueva York y en enero lanzará su disco. Además, confiesa que tiene un nuevo proyecto entre manos del que todavía no puede hablar, pero que le hace especial ilusión.

En el terreno personal, planea ampliar la familia con Marta, aunque de momento no es una prioridad. "Ya llegará", afirma y confiesa que todavía tiene pendiente disfrutar de la luna de miel con su su esposa, un viaje que emprenderán, seguramente, el próximo año.

