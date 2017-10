19 oct 2017

Desde hace unos meses, Alba Carrillo proclama, de manera periódica, su amor por David Vallespín, el joven con el que parece haber encontrado la estabilidad emocional tras su divorcio de Feliciano López.

Tanto es así, que la modelo estaría dispuesta a avanzar un poco más en su relación -y de paso dar en la boca a todos aquellos que dudaron de que fuera a funcionar- y casarse con este ingeniero al que le es ajeno el mundo de los medios de comunicación.

Fue ayer por la tarde Kiko Hernández quien advirtió en 'Sálvame' que Alba, que colabora con el programa de Telecinco, ya está pensando en su boda con David. Es más, se atrevió a desvelar la fecha elegida por la pareja: el 1 de septiembre de 2018.

Carrillo ya ha contado que ambos están muy integrados en las respectivas familias del otro y que su hijo, Lucas, está encantado con la relación de su madre. Sin embargo, poco después de que Kiko lanzara la bomba, ella desmentía que fuesen a casarse.

"De verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago", declaraba a Europa Press Carrillo, que admitía que algo de 'alergia' le da el matrimonio después de su experiencia fallida con Feliciano.

"Ahora así, sin conocernos como se debe de conocer... Es que aun conociéndote te llevas los sustos que te llevas, yo en principio no", añadía, antes de reconocer que sí pedirá la nulidad al tenista.

Hace tan solo unos días, ella colgó en las redes sociales un vídeo que terminaba con un beso, el primero en público desde que comenzara su relación hace menos de un año.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo: "David me hace sentir especial"

Alba Carrillo aviva la polémica y critica a Fonsi Nieto

Alba Carrillo borra de la red a David Vallespín