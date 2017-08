Alba Carrillo aviva la polémica y critica a Fonsi Nieto

6 ago 2017 CORAZÓN

El conflicto entre Alba Carillo y Fonsi Nieto está lejos de llegar a su fin. La modelo se sentó este sábado en el plató de 'Sábado Deluxe' para explicar cómo está la situación entre la expareja después de que el DJ anunciara que tiene la intención de solicitar la custodia del hijo que tienen en común.

Carillo se mostró molesta con su expareja y afirma que se siente "decepcionada". La modelo explicó: "Me esperaba que Fonsi me apoyara, que me mandara un mensaje diciéndome: “eres una campeona”. Me decepcionó, creo que ha sido poco generoso, pero no quiero decir eso de él hoy porque entonces sería yo la poca generosa".

Yo también voy a tomar medidas legales.

Sobre el intento de Fonsi de hacerse con la custodia de su hijo, Alba Carillo asegura que no se va a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué pasa y avisa: "Yo también voy a tomar medidas legales (...). Estoy cansada de que me amenace con que va a pedir la custodia del niño. Yo no voy a estar más de rodillas. Esas cosas no se dicen".

El origen del conflicto entre la expareja fue la visita que Lucas, hijo de ambos, hizo a Telecinco el día que su madre regresaba de Honduras, donde había participado en 'Supervivientes'. Lucía Pariente, madre de la modelo fue quien autorizó al menor para estar presente en las instalaciones de Mediaset en contra de la voluntad de su padre, Fonsi Nieto. Pero, Carillo tiene claro que no hay nada ilegal en esa acción. "La culpable soy yo que soy la madre que lo parió. (...) Dejé una autorización para que mi hijo viniera a verme. (...) La guardia y custodia la tengo yo y no necesitaba nada más para que mi hijo viniera. Mi madre no sabía nada de esa autorización y que no era necesario que Fonsi estuviera de acuerdo".

Lucas viajó a Telecinco con su nanny, no estuvo solo.

Fonsi Nieto acusó a Lucía Pariente de permitir que el niño viajara solo en un vehículo de su casa a Telecinco, pero según Alba Carrillo el menor estuvo acompañado en todo momento. "Lucas vino en el coche con su nanny, no estuvo solo. Que Fonsi haya dicho esto me arece una salvajada. Él sabe que peco de ser sobreprotectora con mi hijo. Lucas estaba contentísimo de verme y no se le puede negar eso a un hijo".

Pero, la mala actitud de Fonsi Nieto con Alba Carillo no ha sido exclusivamente respecto al día de la final de 'Supervivientes', según la modelo. Carillo explicó a Jorge Javier otros instantes en los que se había sentido molesta con su expareja: "Yo a Fonsi se lo he perdonado todo porque es el padre de mi hijo y sólo por eso le quiero. Me parece injusto que haya sido poco generoso. Ni siquiera dejó que mi prima me trajese a Honduras un dibujo de mi hijo".

El nuevo capítulo de Carrillo en Telecinco concide con uno de los días más duros para Fonsi Nieto. Este sábado, los restos mortales de su tío, Ángel Nieto, eran incinerados en Ibiza.

