La epilepsia de Melanie Griffith mejoró al divorciarse de Banderas

20 oct 2017

“El divorcio fue la verdadera cura para mí”, así explica Melanie Griffith que su separación de Antonio Banderas puso fin a sus episodios de epilepsia más severos. Ha sido en las charlas organizadas por Women’s Brain Heatlh Initiative donde la actriz ha hecho esta dura confesión.

Griffith explica que los ataques epilépticos más graves coincidieron con situaciones de estrés que estaba viviendo en ese momento, probablemente producidos por problemas en su matrimonio. En total, los médicos tardaron 20 años en diagnosticar su enfermedad. "Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años".

“Me he estado medicando durante estos últimos cuatro años y no he vuelto a tener otra convulsión tan fuerte, pero en este periodo también me he divorciado, que creo que fue la verdadera cura para mí”, explicó provocando la risa entre los asistentes a las charlas.

"Ya no me siento estresada. Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos un marido, una vida, los niños, la casa, trabajamos, no podemos dormir por la noche porque estamos levantados con los hijos... Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Todavía no lo hago. Mi ciclo de sueño está totalmente jodido", concluyó la actriz en su intervención.

Antonio Banderas y Melannie Griffth se divorciaron en 2014 después de 18 años de matrimonio. La expareja tiene una hija en común, Stella del Carmen (21 años). Tras su separación ambos mantienen una relación cordial, como ha demostrado su hija en varias ocasiones en sus redes sociales, donde es habitual que publique imágenes en las que aparecen los tres juntos.

