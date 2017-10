Laura Matamoros: "Por el momento no pienso en casarme"

21 oct 2017 G.C. / ABC.es

Laura Matamoros (24 años) reapareció este jueves en un evento como madrina del nuevo modelo de Citroën en Madrid. Era una de sus primeras apariciones públicas tras el anuncio de su embarazo, junto a su pareja Benji Aparicio (27).

La sobrina de Mar Flores no puede ocultar la felicidad que siente en esta etapa de su vida: "Estoy en un momento muy bonito en el que me encuentro con muchas ganas de lo que viene, la verdad que sí", declaraba en su entrevista con ABC con una sonrisa que iluminaba su rostro.

Aunque no era un bebé esperado, la it-girl siempre quiso formar una familia. Eso sí, por el momento, no tienen pensado casarse: "El plan que tengo ahora es cuidar de mi hijo y cuidar de mí. No sé qué boda querría porque no me paro a pensar en el futuro lejano. Paso a paso".

Al margen de los síntomas típicos del embarazo como las náuseas y el cansancio, la exconcursante de 'Supervivientes' afirma sentirse bien y no tener los antojos típicos.

