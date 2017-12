14 dic 2017

Se dejaron de seguir en Instagram y comenzó el 'run run' de una nueva polémica en el seno del clan Matamoros. ¿Qué había pasado entre los inseparables Diego y Laura? Una pregunta que volaba tras haberles visto defenderse mutuamente, con uñas y dientes, en los platós de televisión en los últimos años.

Ahora, aproximadamente un mes después, Laura ha querido zanjar el tema con un sentido discurso en su canal de YouTube en el que contesta a esa pregunta que se hacía el público con otro interrogante: "¿Quién no ha discutido alguna vez con su hermano?".

Me alucina la gente que se mete en mi vida sin saber nada de mí"

"Me quedo alucinada con la gente que se mete en mi vida sin saber nada de mí o simplemente sabiendo lo que se publica de mí. ¿En qué mundo vivimos?", reflexiona dolida Laura, que será madre por primera vez en los últimos meses.

Precisamente el bebé que viene en camino se había situado como causa de ese presunto enfrentamiento. Al parecer, a ella no le habría sentado nada bien que su hermano le comunicara que la el recién nacido no podría estar en la boda que celebrará con Estela Grande. Diego dijo en su momento que sería una boda para adultos, para disfrutar sin estar pendiente de nada ni nadie.

"No me voy a dejar de hablar con mi hermano ni le he dejado de lado, ¿vale? Para que os enteréis. Una tontería la tiene cualquiera", concluye la joven hoy convertida en 'influencer'.

