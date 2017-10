Kim Catrall, la actriz que acabó con 'Sexo en Nueva York'

22 oct 2017 CARLOS GONZÁLEZ

Las cosas por fin están claras: no habrá una tercera película de 'Sexo en Nueva York'. Y tenemos una culpable: Kim Cattrall. O sea, la actriz que interpretaba a Samantha. Ella misma lo ha reconocido en una entrevista: "No es porque quiera más dinero ni más escenas ni nada por el estilo. Es por una decisión muy clara de terminar un capítulo de mi vida y empezar otro. Tengo 61 años".

Y ya puesta, ha lanzado unos cuantos reproches a sus compañeras, como: "Sarah Jessica podría haber sido más amable". O: "Ellas tres tenían hijos, yo soy diez años mayor y desde que terminó la serie he pasado la mayor parte del tiempo fuera de Nueva York y no las he visto". Y, más duro todavía: "Otra cosa que de verdad me disgustó es que nadie cogiera el teléfono, intentara contactar conmigo y dijera: “¿Cómo estás?”". Incluso ha asegurado: "Parece una relación tóxica».

La respuesta se la han dado en People. Allí, la versión es muy distinta. Según distintas fuentes no identificadas, las exigencias de Cattrall para trabajar en la película eran "escandalosas" y consideraba "humillantes" las tramas en las que se veía envuelto su personaje. "Es interesante que hable de relaciones tóxicas, porque es ella la que crea los dramas, pero no se responsabiliza de sus actos", comentan.

Lo que nadie se pregunta ahora quizá sea lo más importante: ¿de verdad hace falta una tercera entrega? No si hacemos caso a las espantosas críticas que tuvo la anterior. Por citar un par de ellas: "Apesta" y "Podría ser la película más estúpida, racista, contaminante y misógina del año". En taquilla funcionó, aunque peor que la primera. Las que sí agradecerían la vuelta serían las otras tres actrices, según han declarado. Sobre todo, Kristin Davis, que es la que menos está trabajando desde que se estrenara la segunda parte.

Las dos versiones

Aunque esta no es la primera vez que Cattrall ha despotricado contra 'Sexo en Nueva York'. El año pasado culpó a la serie de haber roto su tercer matrimonio con el ingeniero de sonido Mark Levinson: "Yo nunca estaba en casa y mi marido se sentía solo y disgustado, se volvió competitivo. Fue muy difícil, muy duro". Antes, eso sí, les dio tiempo a ambos a escribir un libro titulado: Satisfacción. El arte del orgasmo femenino. Y tras el divorcio, los problemas de Cattrall siguieron, porque los hombres a los que conocía tenían una imagen algo distorsionada de ella: o bien se sentían intimidados por la voracidad sexual de Samantha o esperaban encontrar justo eso. "Yo no soy como mi personaje de ninguna manera", aclaraba la actriz entonces.

En 2010, cuando se estrenó la segunda entrega, surgieron mil rumores sobre la mala relación entre las actrices. Incluso Sarah Jessica reconoció que algo podía haber pasado: "Algunas veces, todas estamos muy sensibles y se hieren algunos sentimientos, pero no tengo ninguna queja de cómo he tratado a la gente". Lo mismo ocurrió con Cynthia Nixon, que asumió ciertas dificultades: "La travesía no ha sido siempre fácil, pero la idea de que seamos enemigas me parece ridícula". Cattrall, en cambio, lo negaba todo: "La química entre nosotras cuatro es muy fuerte. Las cosas solo han sido explosivas en la imaginación de la gente". Claro que también en esa época la actriz aseguraba que estaría feliz de hacer una tercera película...

