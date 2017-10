Lindsay Lohan: "A nadie le importÃ³ que mi ex abusara de mÃ­"

22 oct 2017

Desde hace dos semanas, el mundo permanece atento a los casos de abusos sexuales que se han destapado en Hollywood, unos hechos que habrían sido continuados desde hace décadas. Ahora, Lindsay Lohan habla del asunto y sus declaraciones no han sido muy bien recibidas.

Lohan cree que la industria se ha dado mucha prisa en repudiar y abandonar a Weinstein, e incluso juzgó la decisión de la esposa del productor de desligarse completamente de él después de que se convirtieran en uno de los mayores escándalos que han salpicado a Hollywood.

En una publicaciónen sus redes, Lohan expresó: "Hola, soy Lindsay Lohan. Estoy en Dubái, en casa, y me siento fatal por Harvey Weinstein ahora mismo; no creo que esté bien todo lo que está sucediendo", afirmaba en un video que compartió en sus Stories de Instagram. "Me parece que Georgina necesita posicionarse y estar ahí para su marido", añadió, antes de explicar los motivos que la habían llevado a realizar una declaraciones tan controvertidas. "Él nunca me ha hecho daño ni nada parecido. Hemos hecho varios filmes juntos, así que creo que esto tiene que parar ya. Creo que lo que está pasando está mal; así que paren ya".

La palabras de Lohan se ganaron numerosas críticas y la actriz contestó clasificando de hipócritas a quienes cuestionaban sus palabras. Meses atrás, la actriz había realizado una acusación de malos tratos contra su expareja, el magnate ruso Egor Tarabasov, y su denuncia no ganó el mismo protagonismo.

"Da igual lo que digan, como si a la mayoría de las mujeres de América les importase que mi exprometido abusara de mí... cuando nadie me defendió mientras él abusaba de mí", zanjaba Lindsay en Instagram.

Seguro que también te interesa...