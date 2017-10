El drama de MÃ³nica Pons por la custodia de su hijo

23 oct 2017

"No quiero que se proclame la independencia de Cataluña, porque entonces lo perdería del todo. Porque pasaría a ser catalán en vez de español". Así explicaba Mónica Pons el calvario por el que está atravesando en la guerra que mantiene con su ex por la custodia de su hijo.

Entre lágrimas, la modelo aseguró, además que su exmarido estaba manipulando al pequeño, al que habría llegado a decir, según ella: "Mi exmarido le ha dicho a nuestro hijo que no tengo ni voz ni voto en su vida".

Todo esto sucedió durante 'Sábado Deluxe' y el programa le puso un vídeo a Mónica en el que su exmarido relataba: "Lo único que queremos es estar tranquilos. Es un niño de 13 años y desde los 3 y medio que me lo martiriza. Es una obsesión".

Pons replicaba: "No es una obsesión, es mi hijo. Si quieres que se me quite la obsesión, devuélvemelo".

