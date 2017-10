'Liar', la serie recomendada de la semana

23 oct 2017

‘Liar’ es una extraordinaria serie británica de los hermanos Harry y Jack Williams que en España emite HBO. Un hombre y una mujer (una profesora y un cirujano) tienen una cita y a la mañana siguiente ambos recuerdan cosas distintas. Esa noche cambiará sus vidas para siempre. Laura aparece en estado de ‘shock’ en casa de su hermana y dice haber sido violada. Andrew está estupefacto y asegura que nada de eso pasó. Los protagonistas son Ioan Gruffudd (‘Forever’, ‘Unreal’) y Joane Froggatt (la Anna de ‘Downton Abbey’).

Un ‘thriller’ emocional de seis capítulos que examina las dos partes de una relación y las dos partes de la verdad. La reconstrucción detallada de un hecho y sus ramificaciones según quién lo cuente. En estos tiempos, también es interesante cómo aborda las consecuencias sociales de una violación así como la posición de un acusado y los juicios paralelos.

En esta compleja e inteligente ficción al espectador le cuesta ponerse de un lado o del otro. Tampoco es obligatorio. Pero quiere saber.

Otra serie

Vaya, que ‘Dinastía’ no es una buena serie. Tampoco lo era la original y eso no nos impidió disfrutar mucho de John Forsythe, Joan Collins, Linda Evans y toda la tropa. Aunque hay que reconocer que ese nivel cumbre de divismo no está en la de ahora (a Blake Carrington, el patriarca, lo interpreta Grant Show, el de ‘Melrose Place’). Hace unos días se estrenó en Netflix la nueva versión del culebrón hecha por la cadena CW y bajo la batuta de Josh Schwartz (‘The OC’, ‘Gossip Girl’). Un despropósito. Una maravilla. El ‘trash’ hecho arte.

Para empezar, Jeff Colby es negro. Y en el primer episodio, Cristal y Fallon, madrastra e hijastra, ya se estaban zurrando (Krystle se ha convertido en Cristal porque es hispana). En la ‘Dinastía’ original hubo hasta ovnis. A Fallon se la llevó uno y volvió más gorda y con acento inglés. Lo del ovni ha sido una de las excusas más extraordinarias para cambiar a una actriz. No esperamos menos de la nueva. Y como durará menos, tendrán que hacer más disparates en menos tiempo. Ya están tardando.

Un libro

Los hermanos Boris y Arkady Strugatsky eran dos autores de ciencia ficción rusos que escribían juntos sus novelas (están considerados los mejores de la era soviética). Su obra más conocida quizá sea ‘Pícnic extraterrestre’, en la que se basó Andréi Tarkovski para su película ‘Stalker’. Ahora la editorial Sexto Piso publica ‘Mil millones de años hasta el fin del mundo’, que quintaesencia su complejo mundo literario. El humor, el individuo frente al poder, la impotencia.

Un astrofísico manda a su familia a la costa de vacaciones mientras trabaja en un proyecto que puede darle el Premio Nobel. Pero cuando está al borde del éxito empiezan a pasar cosas raras y a llegar desconocidos (también llega comida y vodka). Una comedia negra, provocativa, divertida y profunda que puede recordar tanto a Philip K. Dick como al absurdo de Ionesco.

Una novela

La primera novela del escritor Santo Piazzese se ha publicado en España 20 años después que en Italia. ‘Asesinato en el jardín botánico’ (Siruela) es una novela policiaca clásica donde se puede atisbar a Vázquez Montalbán. A quien no conocía Piazzese era a Camilleri. Que el muerto se llame Raffaele Montalbani es una mera coincidencia. Hay a quien el profesor Lorenzo La Marca, el detective aficionado que protagoniza la novela, le parecerá un pedante y un esnob. Y lo será con tanta cita y referencia cultureta.

Un tipo refinado, irónico y sentimental entre el príncipe Fabrizio de ‘El Gatopardo’ y Philip Marlowe que decide investigar un ahorcamiento en el Jardín Botánico de Palermo de un amigo y exmiembro de la facultad. Lorenzo duda del suicidio, así que junto a Michelle la forense y el comisario Spotorno, otros amigos de La Marca, pretende desvelar el motivo de la muerte. Esto es Sicilia, amor, humor, jazz y pasta.

