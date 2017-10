Las dos versiones del enfrentamiento entre Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

23 oct 2017 saúl ortiz/aurelio manzano

La mayoría de edad de Cayetana Rivera ha vuelto a sembrar la discordia entre Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Más que entre ellos, entre quienes se empecinan en querer señalar al torero con el dedo acusador. Avivan el debate arrinconándole por haber vendido a su propia hija.

Dibujan una realidad de Francisco de la que, en privado, se revuelve como nunca. Aunque no quiere desempolvar guerras del pasado, a su círculo más próximo sí les recuerda por qué se inició el litigio por la custodia de su hija y cómo se desarrollaron los acontecimientos desde entonces.

Acto consentido

Insisten a esta revista que todas las partes eran conocedoras del flasheo permitido y aprobado por la protagonista. Francisco actuó con la complicidad y beneplácito de su hija, que se resignó a pensar que esta era la mejor opción para disminuir el alcance del chaparrón mediático. Francisco asegura que, una vez más, escuchó a su hija y actuó en consecuencia. No hay polémica.

De hecho, fuentes cercanas al diestro afirman que la situación estaba tranquila hasta que se hizo pública la versión de Eugenia a través de una voz autorizada: "Si eso no hubiera sucedido, no habría polémica alguna. Todo esto es ruido, nada más. Esto no estaría pasando en estos momentos, porque no ha habido ni entrevista ni espectáculo".

Eugenia no quiere guerras

El pasado lunes, Cayetana Rivera Martínez de Irujo llegaba a la mayoría de edad. Ese día, dos publicaciones adelantaron su edición para mostrar el rostro de la nieta de la duquesa de Alba. La joven aparecía en varías fotos con su padre, Francisco Rivera (43), algo que desató el debate con un sinfín de teorías que distan mucho de la realidad, como la que apuntaba que la niña, con este gesto, se posicionaba al lado de su padre.

'Corazón' ha podido saber, por el entorno de la duquesa de Montoro, cómo ocurrieron las cosas. Días antes de que se publicaran aquellas portadas, a Eugenia se le solicitaba una foto en la que saliera Tana con sus padres para repartirla entre las publicaciones. Tajantemente, y siguiendo su posicionamiento de siempre, se negó rotundamente. No quería participar en la exposición de su hija en ese formato: una portada.

Eugenia intuía que esto no iba a quedar en una foto y que se abriría un debate" entorno de la duquesa de montoro

"Pasaron los días y no volvió a saber nada más de aquella petición. Cuál sería su sorpresa cuando se desayunó con la portada", nos confiesa una persona cercana a la duquesa. "En un principio se molestó, puesto que, conociendo cómo nadie los medios, intuía que aquello no se iba a quedar en una foto y que se abriría un debate. ¡Cuánta razón tenía!", prosigue nuestra fuente.

Tras el enfado inicial, que le duró unas horas, Eugenia decidió no mover ficha, no contestar a quienes le preguntaban y correr un tupido velo para no perjudicar más a su hija. Es sabido que, a pesar de que la relación entre Eugenia y Fran no es la mejor, las aguas se calmaron tras el juicio por la custodia de la niña. Una batalla legal que, finalmente, ganó la hija de la duquesa de Alba.

