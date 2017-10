¿Qué se ha hecho Catherine Zeta-Jones en la cara?

24 oct 2017

Compartir en google plus

Era una gala en la que los protagonistas tenían que ser los futbolistas. Acaso, sus mujeres, como ha pasado con todas las embarazadas que posaron con sus parejas en la alfombra verde. Pero los Premios The Best quizás no estuvieran preparados para que la gran estrella fuese Catherine Zeta-Jones.

No lo fue por ser una actriz de talla mundial, que lo es. Observen la foto y miren si les parece que su rostro es el mismo que el de las últimas apariciones públicas. A nosotros nos parece que algún retoque se ha hecho...

Aunque hay algunos medios que apuntan que pudiera no ser obra de un paso por un centro médicoestético, sino a un efecto de una mala noche con el maquillaje.

La foto esta arriba para que ustedes juzguen.

Seguro que también te interesa...

¿Qué se ha hecho Paula Vázquez en la cara?

Renée Zellweger: análisis de los cambios en su cara

Así es la nueva cara de Mila Ximénez