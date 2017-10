Ágatha Ruíz de la Prada, una divorciada de moda

26 oct 2017

Ágatha Ruíz de la Prada, última galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda, acudió este miércoles a 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos de su nueva etapa profesional y personal. La diseñadora confesó sentirse liberada: "Sí, ahora hago cosas que antes no hacía. Por ejemplo, pedirte que me trajeras a tu programa. Cuando me llamaste me hizo mucha ilusión", explicó al presentador.

Aunque aseguró que le aburre seguir hablando de cómo fue su divorcio con Pedro J. Ramírez, con quien mentenia una relación a lo largo de tres décadas, la diseñadora no tuvo problema en explicar cómo se inició el proceso de divorcio. "Me lo dijo trayéndome un desayuno a la cama una mañana. Este domingo va a hacer un año. Y lo voy a celebrar", confesó entre aplausos. "No te digo cómo pero va a ser la bomba. Imagínatelo, imagínatelo", aseguró, afirmando que había sido "un año muy emocionante".

Después de compartir toda una vida juntos, la pareja decidió casarse aunque no era algo que entrara en los planes la diseñadora. "Yo no me quería casar, porque mis padres estaban separados. Yo siempre dije: ¡Qué horror, qué pereza!".

Al final, la experiencia del divorcio la superó gracias al apoto de sus amigas que supieron darle un buen puñado de consejos para superarlo y seguir adelante.

