Dakota Johnson, la actriz que sentía demasiado

Primero dijeron que a lo mejor estaba con Jon Hamm y, solo dos días después, la emparejaron con Chris Martin. ¿Qué pruebas había? Que los habían visto juntos, pero sin besos ni abrazos ni siquiera una foto. Los rumores, eso sí, venían de dos medios habitualmente bien informados: Page Six y People. O sea, que podrían ser ciertos. Sobre todo, lo de Chris Martin, ex de Gwyneth Paltrow.

En el primer caso, él encima está soltero y quejoso. En 2015 rompió con Jennifer Westfeldt y, desde entonces, se le ha relacionado con otras actrices, como Kate Beckinsale, pero sin que nada haya llegado a cuajar. "Es muy duro estar soltero, es asqueroso", dijo en enero.

La situación de Martin parece más complicada. Cenó en un restaurante de Los Ángeles con Dakota y, según los testigos, se les vio: "Cómodos, cariñosos y divertidos". Hasta junio mantuvo una relación con Annabelle Wallis, luego lo dejaron y a él se le vio con otras famosas, como Katy Perry. En agosto, la prensa británica dijo que había vuelto con Wallis, pero ahora habrá que ver qué pasa.

¿Y Dakota? Ella mantuvo una relación intermitente durante tres años con el modelo y músico Matthew Hitt, aunque hace ya meses que parece completamente finiquitada.

Incapaz de ser feliz

Su problema, ella misma lo ha contado, es su exceso de intensidad. En enero decía en la edición americana de Vogue: "Creo que siempre tengo el corazón roto, hasta cuando estoy viviendo una relación feliz. Me cuesta mucho relajarme y mis sentimientos, incluso los positivos, son tan intensos que duelen". Un año antes, contaba a The Edit: "Siento tanto siempre que resulta extenuante. Lloré cuatro veces durante los Globos de Oro, una de ellas durante la publicidad".

A la deriva y confundida

Tanta sensibilidad casi da miedo. Como el hecho de que empezara a asistir a terapia a los tres años por el divorcio de sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, así como por las adicciones de ambos. Un problema, este último, que a ella también la llevó a ingresar en una clínica cuando solo tenía

17 años. "Estaba completamente a la deriva y confundida. No tenía ningún apoyo. Era un desastre y, durante mucho tiempo, pensé que algo estaba mal en mi cerebro. Ahora ya he comprendido que funciono de una manera distinta", ha contado.

Cuando estoy muy frágil no salgo de casa" dakota johnson

Imaginen entonces lo difícil que debe ser su relación con la fama y la prensa. O mejor, escuchen lo que ella misma ha comentado al respecto: "No me siento lo suficientemente dura para ser acosada por la gente. Cuando estoy muy frágil, no salgo de casa".

Eso, y su rechazo a ser juzgada, no ha evitado que se meta en más de un charco. Como cuando se hizo la famosa foto fumando en los baños del Metropolitan Museum durante una fiesta junto a otras célebres niñas de papá. O cuando se atrevió a ponerse un abrigo de visón, con el dibujo de un tigre detrás, diseñado por Gucci y con un precio de 34.000 dólares. La respuesta de las redes fue inmediata.

Habrá que ver qué piensa Chris sobre este último punto ahora mismo, ya que durante un tiempo fue un ferviente defensor de sus animales, pero tiene tendencia a cambiar de opinión. Quizá muy pronto le veamos a él también vestir pieles de la mano de Dakota. O quizá no. Solo el tiempo puede decirlo.

