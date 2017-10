El mensaje de Amador Mohedano a Rosa Benito, después de tres años sin hablarse

30 oct 2017

Amador Mohedano es feliz y, lo más importante, está tranquilo en su finca La más grande, en Chipiona, donde vive rodeado de naturaleza y acompañado por sus animales y su pareja, Jaqueline, con la que lleva cerca de tres años. Allí acogió un acto benéfico a favor de la recogida de alimentos para Cáritas parroquial y recaudó fondos para la Hermandad del Cautivo de Chipiona.

El hermano de Rocío Jurado tiene claro que en otra época no se hubiera imaginado vivir en el campo, pero que han sido las circunstancias las que le han llevado hasta allí. "Siempre pensé que Rosa iba a ser mi compañía para toda la vida pero... Ahora he encontrado a Jaqueline, que es una máquina. Es una mujer de mucho valor y se merece que la admire", afirma el chipionero.

No hemos vuelto a vernos las caras ni a hablar"

Con Rosa Benito, su exmujer y excolaboradora de 'Sálvame' (Telecinco), confiesa no tener ningún tipo de relación. "No hemos vuelto a vernos cara a cara nunca más ni a hablar, aunque sí que tengo información de ella a través de mis hijos", declara. Aun así, los recuerdos junto a ella siguen siendo "los mejores de mi vida". En este momento, Amador no cierra la puerta a volver a hablar algún día con ella: "Ya ha pasado mucho tiempo, no hay un choque fuerte y a lo mejor nos daría mucha alegría a los dos".

Su parte conciliadora

También ha hablado de la próxima boda de la familia, la de su cuñado José Ortega Cano, a la que ha sido invitado. "Ana María me parece una mujer muy agradable, la veo muy enamorada de José. Me gustaría estar, porque yo fui su padrino de boda con mi hermana Rocío".

Sobre la relación con Rocío Carrasco, Amador se ha mostrado dispuesto a unir a la familia: "Han pasado muchas cosas y ya no estoy tan cerrado. No te digo que vaya a haber una relación continua, pero sí que la escucharía. Mi felicidad estaría en poder reunir a toda la familia", sentencia.

Seguro que también te interesa...

Las condiciones de Rosa Benito para volver a la televisión

Lo que Rosa Benito no sabe de Amador Mohedano

Rosa Benito ingresa voluntariamente en una clínica