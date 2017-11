Rubén, el último en la lista de hombres de Alyson Eckmann

2 nov 2017

A Alyson Eckmann poco le importa el qué diran, tanto es así que su lista de conquistas no para de crecer, la última de ellas ha sido su compañero en 'Gran Hermano Vip', Rubén. El pasado martes la joven acabó el programa besándose en la piscina con él, dejando claro, una vez más, que no las cámaras no le frenan.

Pero la lista de hombres de la estadounidense no se queda ahí y es que por sus brazos han pasado personajes varios como el polémico Antonio, conocido como 'brasileño sosiño'. Con él mantuvo un 'affaire' en 'Gran Hermano VIP', 'reality' que, por cierto, ganó la norteamericana.

Marco Ferri -¿recuerdan sus reportajes veraniegos en Ibiza para 'Sálvame'?-, el actor Alex González o el también intérprete Peter Vives (de la serie 'Velvet'), son otros famosos que se han rendido a los encantos de Eckmann.

Está claro que la americana consigue hacer todo lo que se propone, cautivando una vez más al público de 'GH Vip' y a todos aquellos que le acompañen en cualquier empresa laboral.

El brasileño 'sosiño', una de sus últimas conquistas. Con Alex González mantuvo uno de sus romances más sonados. Marco Ferri, al que conoció en 'Gran Hermano Vip'. El actor Peter Vives también figura en su lista de conquistas. Rubén, concursante de 'Gran Hermano Revolution'.

