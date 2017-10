9 oct 2017

Dicen que J.J. está triste. Que a la presión por el fracaso de ‘GH Revolution’ se ha sumado, al parecer, una tensa negociación con la productora de ‘Sálvame’ por el reparto de las publicidades así como por el peso del presentador en un formato cada vez más controlado por sus directores, convertidos también en presentadores. Jorge Javier ha reconocido que este inicio de curso “no está siendo nada fácil”. Lo malo de habituarse al éxito es que uno tiende al olvidar las lecciones del pasado, sobre todo, las lecciones de los fracasos del pasado.

Hace años, cuando el presentador sufría uno de los peores baches de su carrera, coincidimos un verano en Alfàs del Pi. En la playa compartimos confesiones, repasamos 'momentazos' personales y profesionales mientras se rebelaba contra la idea de haber perdido la fama para siempre. La fama volvió. Incluso más fuerte.

Desde entonces ha salido del universo ‘Sálvame’ para presentar los ‘realities’ estrella de la cadena, ha llenado los teatros con su obra, ha arrasado en las librerías… Y, sin embargo, lo que no deja de ser una muesca en su carrera parece haberse convertido en una herida mortal. El fracaso es bueno: nos pone los pies en la tierra, nos hace estar atentos, nos recuerda que las cosas no son fáciles. A veces conviene saltarse el ideario revolucionario y mirar atrás para coger impulso.

Un Rey de récord

El Rey Felipe durante el discurso que vieron 12 millones y medio de espectadores. pinit

Vivimos, semana a semana, momentos históricos. El discurso del Rey ha sido uno de ellos. El pasado martes, a las 21.00 h, vimos los seis minutos en los que el Jefe del Estado se dirigía a los españoles -"particularmente a los catalanes"-, por primera vez fuera de su habitual mensaje de Nochebuena. La circunstancia era excepcional. Y excepcionales fueron algunas cuestiones que conviene señalar: 12 millones y medio de españoles (76,7%) conformaron la audiencia.

a cifra es espectacular, pero teniendo en cuenta que la señal llegó por 30 canales, incluidos ETB y TV3, sorprende que uno de cada cuatro espectadores no llegara a verlo. Al menos, es lo que nos dicen los audímetros. Si les digo la verdad, tengo mis dudas: no creo que hubiera hogar que no estuviera pegado a la pantalla. Si analizamos los datos, descubrimos que el discurso concitó más la atención de las mujeres y de los mayores de 65 años (casi el 90%), dejando a los jóvenes más fríos (no llegó al 50%), lo que dibuja una triste realidad.

A diferencia de las entrañables felicitaciones navideñas, la realización del discurso mostraba la tensión latente: un plano medio, fijo, con Felipe VI sentado, corbata roja (los expertos en comunicación señalan que es el elemento y color elegidos para lanzar un subliminal mensaje de liderazgo y fuerza), y ostensibles movimientos de manos para enfatizar las contundentes palabras. Nada de planos generales mostrando la grandiosidad del palacio, nada de cambios de cámara, ni de elementos que distrajeran la atención.

Los Simpson se desdibujan en Antena 3

Antena 3 desplaza a 'Los Simpson' de su parrilla. pinit

Parecían incombustibles, pero 29 temporadas son demasiadas para mantener la originalidad y no perder espectadores por el camino. Poco a poco, 'Los Simpson' se han ido apagando en las sobremesas de Antena 3, cadena que sorprendió a su cada día más escasa audiencia con la retirada por sorpresa.

La excusa ha sido la actualidad informativa, que ha llevado a estirar los contenidos de 'Espejo público' más allá de su horario habitual. Es probable que la serie de animación acabe siendo un comodín en la parrilla de la cadena, apareciendo y desapareciendo en función de la necesidades de programación.

Mientras, en Estados Unidos, la serie regresó el domingo 1 de octubre con una parodia de 'Juego de tronos' -de hecho, aprovecharon para cambiar el título, 'The Serfsons'- en uno de esos capítulos especiales que tanto agradecen sus fanes.

