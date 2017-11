Millie Bobby Brown confiesa su discapacidad

4 nov 2017

Millie Bobby Brown es la actriz del momento. A sus 13 años, la joven intérprete ha conseguido meterse al público y la crítica en el bolsillo con su papel en 'Stranger Things', una de las series más populares de la plataforma de reproducción 'in streaming' Netflix.

Ahora, cuando se encuentra sumergida en la promoción de la segunda temporada de la producción que acaba de estrenarse en el catálogo de Netflix, Millie Bobby Brown confiesa que nació con una discapacidad.

Ha sido en una conversación con la revista Variety donde la actriz ha confesado que es sorda, un detalle desconocido hasta ahora para sus millones de seguidores. En su entrevista, Millie Bobby Brown confiesa que nació con un problema de audición en uno de sus oídos y que, tras varios años de tratamiento, finalmente perdió por completo la capaz de oir. A pesar de ello, su discapacidad no le ha impedido convertirse en la actriz que siempre soñó ser.

La sordera en uno de sus oídos no frenó sus ansias de alcanzar sus sueños, convirtiénsode en toda una luchadora. "Sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy", explica.

Ejemplo de superación

Su gran capacidad para superarse día a día la ha convertido en una actriz capaz de cautivar al público con su interpretación de Eleven en 'Stranger Things', pero también cantando al ritmo de 'Wanna be', como hizo junto a Nicole Kidman. "Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte", concluye.

La vida de la joven actriz es todo un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones y para todos los que se dan por vencidos cuando las cosas se tuercen. ¡Bravo!

Seguro que también te interesa...

Millie Bobby Brown: "¿Que cómo gestiono la fama? No lo hago

'Stranger things' cancela su presentación en Sitges por la situación en Cataluña

Millie Bobby Brown protagonizará la secuela de Godzilla