Las emotivas palabras de Jorge Javier que hicieron llorar a Terelu Campos

8 nov 2017

Terelu Campos vivió este martes uno de los momentos más emotivos en televisión desde que forma parte del equipo de 'Sálvame'. Su amigo y jefe, Jorge Javier Vázquez, le dedicó unas emotivas palabras que hicieron brotar sus lágrimas.

El programa de Telecinco analizaba este martes el polígrafo de Carmen Borrego y ponía sobre la mesa la información que ofreció Kiko Hernández, en la que aseguraba que Terelu conseguía todos sus trabajos gracias a la influencia de su madre, incluso se habló de que la popular presentadora incluía en sus contratos una clausula por la que tenían que darle trabajo a su hija mayor.

Ante las duras opiniones de sus compañeros, Jorge Javier quiso romper una lanza a favor de su amiga le dedicó unas palabras cargadas de emotividad que hicieron llorar a Terelu. El presentador de 'Sálvame' aseguró en directo que la hija de María Teresa Campos ha demostrado su valía y que o necesita ir de la mano de su madre para ser un personaje televisivo de éxito y solvente. Y añadió: "Ahora eres muchísimo mejor presentadora que muchísima otra gente que está trabajando en televisión".

Mientras Terelu era incapaz de retener las lágrimas, Jorge Javier continuaba con su defensa y enviaba palabras de apoyo a su amiga. "No hay más que ver que veo muchísima televisión y creo que ha habido momentos en que os ha ido muy bien profesionalmente y no se notaba, pero llega un momento en que te va regular, que es normal en esta profesión, y que te recuerden constantemente lo de 'hija de' al final te mella y afecta muchísimo profesionalmente", explicó. "Salir de ahí es muy complicado y a veces incluso no se sale", zanjó.

En su defenda, Terelu habló para explicar que aterrizó en 'Sálvame' de la mano de Raúl Prieto, codirector del programa. "Fue él quien levantó el teléfono para llamarme". Y concluía diciendo: "Treinta y tantos años después no me voy a justificar, porque no me apetece y sé en qué circunstancias me fui a Antena 3".

