El cómico Louis C.K. reconoce los abusos sexuales: "Todo es verdad"

13 nov 2017

Es el último señalado en una larga lista de hombres que, presuntamente, abusaron sexualmente de personas que se encontraban trabajando con ellos. Louis C.K., uno de los cómicos más alabados por el público y la crítica, ha reconocido los hechos y ha pedido perdón por lo sucecido.

Sus disculpas no han servido para que HBO retirara de su catálogo 'Louis C.K.', la popular serie que protagoniza, ni para que la productora de su nuevo largometraje se replanteara el estreno la misma. Programada para el pasado jueves, el estreno de 'I love you, daddy' fue cancelado. Además, sus proyectos de futuro se resquebrajan. Netflix ha cancelado el especial que tenía programado con el cómico y, a buen seguro, la plataforma de pago no será la única en suspender sus producciones con Louis C.K.

Cinco mujeres le acusan

El escándalo se hizo público en The New York Times donde cinco mujeres relataron cómo el humorista abusó sexualmente de ellas. En sus escritos, las víctimas explicaban con detalle cómo Louis C.K. se quedaba completamente desnudo y se masturbaba delante de ellas.

Poco después, Louis C.K. emitió una declaración en la que afirmaba que las acusaciones eran verdad. “Estas historias son ciertas. En aquel momento, me decía a mí mismo que eso estaba bien porque nunca le enseñé mi pene a una mujer sin preguntarle primero, lo que también es cierto. Pero lo que he aprendido después en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona pedirles que te vean la polla no es una pregunta. Para ellas, es un aprieto. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y utilicé ese poder de forma irresponsable”.

Louis C.K. se declara profundamente arrepentido y reconoce que su comportamiento no fue el adecuado y que ahora tiene que reflexionar sobre lo sucedido.

“He tenido remordimientos de mis actos. Y he tratado de aprender de ellos. Y huir de ellos. Ahora soy consciente de hasta dónde llega el impacto de mis actos. Ayer (el jueves) aprendí hasta qué punto dejé a estas mujeres que me admiraban sintiéndose mal consigo mismas y alerta ante otros hombres que nunca las habría puesto en esa situación”.

“También me aproveché del hecho de que soy bastante admirado en mi comunidad y en la suya”, continúa el comunicado, “lo cual les impedía contar su historia y les causaba dificultades cuando lo intentaban, porque la gente que me admira no quería escuchar. Yo no pensaba que estuviera haciendo de eso, porque mi posición me permitía no pensarlo. No hay nada en esto que me perdone a mí mismo. Tengo que reconciliarme con quién soy. Lo cual no es nada comparado con la tarea que les dejé a ellas”.

