Dustin Hoffman, el último señalado por abuso sexual

2 nov 2017

Anna Graham Hunter ha denunciado públicamente a Dustin Hoffman por acoso sexual. En una carta publicada en The Hollywood Reporter, la denunciante asegura que vivió una situación de abuso con el actor cuando trabajaba en el rodaje de una producción en 1985.

En un extenso texto de más de 2.000 palabras, la mujer describe los hechos durante el rodaje de la serie 'Muerte de un viajante', que el actor protagonizaba y donde Graham Hunter trabajaba como ayudante en la producción. Explica que Hoffman le pidió que le hiciera un masaje en los pies el primer día en el set y que él le agarró de las nalgas tras coquetear con ella. Una mañana, cuando Anna le preguntó al actor qué quería de desayuno, el actor contestó: "Un huevo muy cocido y un clítoris poco cocido", una ocurrencia que provocó la risa de su séquito que allí se encontraba. "Me fui sin decir nada. Luego fui al baño y lloré", relata.

El acoso no cesó y la denunciante narra cómo se sucedían diferentes episodios en el set. "Hoy he descubierto algunas cosas de esta industria que me asustan. Ante todo, Dustin es un libidinoso. Estoy totalmente desilusionada. Tras ver 'Tootsie' pensé que quería casarme con él", escribió en un diario en el que anotaba todo lo que sucedía en ese rodaje. "Hoy, cuando estaba caminando con Dustin hasta su limusina, me tocó el culo cuatro veces. Le golpeé cada vez, con fuerza, y le dije que era un sucio viejo".

En su denuncia, la mujer explica que anotaba en un diario todo lo que vivió con Dustin en ese rodaje y como, al trasladar a sus superiores lo que estaba pasando, le dijeron que "sacrificara algunos de sus valores" por el bien de la producción y se le sugirió que tratara de tener sentido del humor y "solo se riera y le golpeara las manos cuando se lo hiciera, o algo así. Pero entonces fue cuando me sentí peor, porque creí que pensaban algo así como 'Oh, a ella realmente le gusta'".

Hoffman ha contactado con The Hollywood Reporter para responder a la denuncia: "Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le pueda haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quién soy".

