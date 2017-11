Pablo AlborÃ¡n rompe los pantalones en 'El Hormiguero'

14 nov 2017

Quiso la suerte de Pablo Alborán -y la desgracia de sus seguidoras- que el pantalón se le rompiese instantes antes de ponerse frente a frente con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Pero el cantante quiso dejar constancia de lo que había pasado con su vestuario con una imagen en las redes sociales.

Pablo se tomó con muy buen humor lo que le acababa de suceder y mostró una imagen en Instagram, tapándose de cintura para abajo con una toalla y escribiendo: "#ALoRitaOra Justo antes de salir en @elhormiguero se me rompió el pantalón... cosas que pasan... y que se arreglan gracias a la maravillosa sastre del programa".

#backstage #behindthescenes #detrasdecamaras #ALoRitaOra @ritaora Justo antes de salir en @elhormiguero se me rompió el pantalón... cosas que pasan ...... y que se arreglan gracias a la maravillosa sastre del programa Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 3:27 PST

El artista acudió al programa para promocionar su último trabajo, 'Prometo', y Motos dejó constancia de que sus problemas con los pantalones son algo recurrente, que lo sucedido en el 'backstage' no fue una casualidad.

"Si quieres hablamos del día que saliste con la bragueta abierta...", comentó el conductor del espacio de Antena 3. Alborán no tuvo reparos en contar la anécdota: "Cierto. Llevaba unos pantalones rojos y salí con la bragueta abierta. Y de repente veo a mi mánager que me hace gestos y yo seguía, hasta que por el pinganillo me dijeron que me subiera la bragueta.

