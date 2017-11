Cristiano Ronaldo y sus dos formas de vivir la paternidad

15 nov 2017

Esta semana, Cristiano Ronaldo se ha convetido en padre por cuarta vez. El domingo 12 de noviembre llegó al mundo Alana Martina, la primera hija fruto de su relación con Georgina Rodríguez. La ilusión del nacimiento de la pequeña explotó en las redes sociales solo unos minutos después de su llegada, con un apresurado anuncio de su padre que volvía a estrenar paternidad.

Esta es la primera vez que Cristiano Ronaldo informa de la llegada de uno de sus hijos con tanta rapidez. Cristiano Jr., con el que estrenó su paternidad, nació en 2010 y su alumbramiento sirvió para que el futbolista reclamara respeto y privacidad en el asunto. Nunca explicó quién es la madre del pequeño, tan solo que él tendría la custodia total del pequeño. Su madre, Dolores Aveiro, explicó en un libro con sus memorias que su hijo le pidió ayuda para criar al niño para que ejerciera como madre con él. "Voy a tener un hijo y quiero que seas la que me ayude a educarlo y a darle amor, como siempre has hecho conmigo y con mis hermanos. Nunca se sabrá quién es la madre del bebé", cuenta Dolores.

Tiempo después del nacimiento del promogénito, Cristiano Ronaldo hacía oficial su paternidad con una publicación en Facebook y Twitter: "Es una gran alegría y emoción informar que recientemente he sido padre de un pequeño niño. En acuerdo con la madre del bebé, cuya identidad será mantenida confidencial, mi hijo permanecerá bajo mi exclusiva custodia. No se dará más información sobre este tema y pido a todos completo respeto a mi derecho de privacidad -y la del niño- al menos en asuntos personales como éste".

El dolor de Irina

El anuncio creó un gran revuelo, sobre todo porque al futbolista no se le conocía ninguna pareja estable y solo existían rumores sobre una incipiente relación con la modelo Irina Shayk. La llegada de Cristiano Jr. sorprendió también a la rusa, que explotó de rabia en Facebook contra su pareja: "Me has roto el corazón. Gracias por hacerme llorar. Él ha tenido un hijo con otra mujer y no me dijo nada. ¿Por qué me has hecho esto?".

A pesar de las diferencias, la pareja continuó su noviazgo durante años hasta que acabó completamente roto en enero de 2015 y hay quien asegura que Irina nunca ejerció como madre con el pequeño Cristiano.

La llegada de Georgina

Meses después, Cristiano Ronaldo comenzó a verse con Georgina Rodríguez, su actual pareja. Comenzaron su noviazgo en noviembre de 2016, cuando el astro del fútbol tenía planes de ampliar la familia y ya había gestionado una gestación subrogada en Estados Unidos para dar un hermanito al joven Cristiano Jr. Al final, de ese embarazo nacieron dos pequeños: Mateo y Eva.

El 8 de junio los pequeños llegaron al mundo, pero Cristiano Ronaldo guardó silencio sobre el asunto durante semanas. No fue hasta finales del mismo mes cuando el jugador del Real Madrid confirmaba la llegada de sus dos mellizos y hacía una presentación oficial en sus redes sociales con una tierna imagen en la que sostenía a sus dos pequeños. "Feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida".

So happy to be able to hold the two new loves of my life Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 10:09 PDT

Al tiempo, Georgina engendraba en su vientre a un cuarto hijo del futbolista. La modelo se quedó embarazada de Cristiano cuando solo llevaban unos meses de noviazgo y, aunque los rumores comenzaron a sonar muy pronto, la pareja guardó silencio practicamente hasta que la pequeña llegó al mundo.

Paternidad compartida

Alana Martina es la primera de los cuatro hijos de Ronaldo que crecerá conociendo la identidad de su madre. Hasta ahora, el futbolista ha formado una familia monoparental, ostentando en exclusiva la tutela de sus tres primeros hijos. Tanto el proceso de embarazo como la asistencia al parto han sido toda una novedad para Cristiano con la llegada de su cuarto retoño y eso se refleja en lo apresurado que ha sido el anuncio de su nacimiento, dejándose llevar por la emoción del momento y mostrando, de forma natural, su alegría, algo a lo que el portugués no nos tiene acostumbrados.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 12:19 PST

Aunque es padre de familia numerosa, el portugués tendrá que aprender a compartir la tutela con su pareja, así como llegar a acuerdos con Georgina sobre la educación de Alana. Por primera vez, en la vida del jugador del Real Madrid, la paternidad es cosa de dos.

