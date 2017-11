Daniela Blume: "He pagado a mujeres por sexo"

15 nov 2017

Anoche Cuatro emitió otro de los reportajes de Samantha Villar. Tras la primera entrega en la que se centró en cómo está siendo para ella vivir la maternidad, en esta ocasión, se reunió con Jorge Javier Vázquez -aquí sus declaraciones dentro de este espacio-, Adrián González y Daniela Blume para charlas sobre sexo sin tapujos.

Y, quizá, las declaraciones más sorprendentes fueran las de una Daniela Blume que habló de cómo le gusta experimentar junto a su pareja, llegando a pagar por tener relaciones. "He pagado por sexo, en viajes a Ámsterdam, mientras viajaba con mis parejas. He experimentado mucho sexualmente, pero siempre necesito un vínculo fuerte. He contratado mujeres con ellos. Soy muy curiosa".

Me tomo muy en serio el sexo"

Tan curiosa es, que no descarta, si se diera la ocasión ir "a un prostíbulo de muñecas con mi pareja. Por ver, nunca he estado en ninguno. En principio no me pone la idea, pero bueno".

Después de esta revelación hacía una advertencia: "En contra de lo que pueda parecer, el sexo para mí es bastante sagrado. Me lo tomo muy en serio. En mi cuerpo, que es mi templo, entra quien yo decido. Me cuesta mucho hacerlo porque sí o con desconocidos".

