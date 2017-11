Jorge Javier y el sexo: "Me he acostado con mucha gente por educación"

15 nov 2017

Si hay alguien que hable sin tapujos, ese es Jorge Javier Vázquez. Por eso, era un invitado idóneo pra el espacio de reportajes semanales de Samantha Villar que, en esta ocasión, hablaba de sexo. En un ambiente distendido, ellos dos, Daniella Blume -aquí los sexuales que confesó en el programa- y Adrián Rodríguez.

Jorge Javier, que siempre se ha caracterizado por tratar el tema sexual sin cortarse, hizo una confesión que despertaría alguna que otra risa floja en casa. Quizá, porque alguno también lo habían sentido así en alguna ocasión. Aunque no todo el mundo es capaz de hablarlo de manera tan natural como él.

Para mí, el sexo es mucho menos importante de lo que era antes"

"Me he acostado con mucha gente por educación", manifestaba. Y comentaba también la importancia que le ha dado y que le da al sexo en este momento de su vida: "Yo he tenido muchas parejas sexuales y muchos encuentros sexuales. Para mí el sexo es menos importante de lo que lo era antes. En una pareja cuando llevas tantos años... no sé. Pero creo que no es malo decir que en con el paso de los años la cantidad de veces que tienes sexo desciende".

"En vacaciones tengo más sexo y cuando trabajo menos. En vacaciones caen más. No te voy a decir los que caen en vacaciones", contaba antes de terminar bromeando con un: "Al final, con eso de vivir sin sexo, te acostumbras".

