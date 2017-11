16 nov 2017 carlos pérez gimeno

La que fuera modelo, hizo un viaje relámpago a Madrid desde Birmingham, donde reside con su marido, el jugador de futbol Jota Peleteiro, para presentar la nueva campaña de moda Smara by Lidl.

La que fuera pareja de Kiko durante unos años, y con el que tuvo un hijo, reconoció que lleva mucho tiempo sin trabajar. "Estoy muy apartada de la moda, ahora mi vida ha cambiado mucho, y me hace mucha ilusión formar parte de esta campaña".

Corazón ¿Contenta con este viaje profesional?

Jessica Bueno Muy contenta. Me hace muchísima ilusión formar parte de este proyecto, porque me considero muy fan de la marca, y su filosofía encaja bastante con mi personalidad.

C. ¿Echa de menos su vida anterior?

J.B. Ahora, tengo otras prioridades. Mi marido y mis hijos están por encima de todo. También he comenzado a estudiar. Y todo esto está antes que la moda, aunque haya sido mi sueño desde pequeña. Pero los proyectos que vayan saliendo y considere que encajen con mi perfil, los haré.

C. ¿Cómo es su vida en Inglaterra?

J.B. Muy tranquila y familiar. Me he adaptado muy bien. Además, estoy aprendiendo inglés, no que queda otro remedio. Lo hablo como los monos, pero yo creo que me entienden.

C. ¿Los críos también se han adaptado bien?

J.B. Sí, son muy pequeños todavía y están encantados. En nada de tiempo serán bilingües y eso, para mí, es muy importante, que tengan una buena formación. Lo único es que allí hace muchísimo frío. Echamos mucho de menos a la familia.

C. Tu matrimonio con Jota, según cuenta, va muy bien.

J.B. Así es, somos muy felices. Es más, este año cumplimos nuestro tercer aniversario y el balance no puede ser más positivo.

C. ¿Cómo se organizan para que su hijo mayor vea a su padre y a la hermana?

J.B. Es un tema del que prefiero no hablar, lo que sí puedo decir es que lo llevan muy bien, se ven muchísimo y todo está perfecto.

C. ¿Tienenque ir y venir para llevarles?

J.B. Sí, claro, pero de verdad no quiero entrar en detalles.

C. ¿Han conseguido una estabilidad?

J.B. Sí, hay un equilibrio prefecto, y está todo bien.

C. ¿Planes para Navidad?

J.B. Con la familia: una parte allí y la otra en España.

C. El hijo que tuvo con Kiko Rivera, ya es todo un hombrecito.

J.B. Ya lo creo, tiene cinco años y está muy mayor.

C. ¿Se plantean aumentar la familia?

J.B. No sé, por ahora estoy bien con dos, pero lo que sí tengo muy claro es que quiero tener familia numerosa.

C. Insisto. ¿Mantiene una relación cordial con Kiko Rivera?

J.B. Prefiero otra pregunta.

C. ¿Tan difícil es llegar a un entendimiento?

J.B. Hay que dejar que las cosas fluyan solas.

C. ¿Qué le desea al padre de su hijo mayor?

J.B. A Kiko le deseo mucha felicidad y que todo esté bien.

C. ¿Qué le aporta su marido?

J.B. Estabilidad, mucha confianza, y a la vez tranquilidad

