Drake para un concierto para expulsar a un hombre por acoso sexual

17 nov 2017

El rapero Draje detuvo su concierto en Sidney para recrimiar a uno de los asistentes por su comportamiento. El cantante detectó que el hombre estaba manoseando a las chicas que se encontraban a su al rededor y no dudó en parar su actuación para señalar al individuo y esperó hasta que los encargados de la seguridad del local lo expulsaron.

“Si no dejas de manosear a las chicas, iré y te patearé el culo”, dijo cuando se encontraba subido sobre una plataforma que habitualmente usa el DJ de la sala donde se realizaba el concierto.

Visiblemente enfadado, Drake repitió la misma frase varias veces mientras el público asistente aplauidía la acción del cantante. Varias personas, de las que encontraban en el concierto, pudieron inmortalizar el momento y lo subieron a las redes sociales para alabar el comportamiento de su ídolo.

En el vídeo de puedo ver a Drake enfrentándose al acosador y cómo varios agentes de seguridad se dirigen al individuo para expulsarlo de la sala. Una vez que el hombre abandonó el recinto, el show continuó con total normalidad.

I got this close to Drake threatening to jump into the crowd to start a fight with a guy groping a woman in the audience. Violence against women, 6 God says no. #heropapi #protecterofthepeople #6god #legend #viewsfromthe6 @champagnepapi For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com Una publicación compartida de louisesukari (@louisesukari) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:04 PST

Otros artistas que defendieron a las mujeres

La actitud del rapero recuerda a la que el año pasado tuvo Alejandro Sanz durante uno de sus conciertos en México. El cantante, que acaba de ser nombrado Persona del Año por los Grammys Latinos, se encaró a un agresor que estaba acosando a una mujer. Sanz se bajó del escenario y se encaró con el hombre hasta que finalmente fue expulsado del recinto. "¿Todo bien? ¿Seguro? Bueno, les pido disculpas por el episodio de antes, porque yo no concibo que nadie toque a nadie, me da igual, y menos a una mujer, porque ahí sí… ahí sí no más”, explicó el artista entre los aplausos de su público.

Meses después, en agosto de 2016, el líder de la banda de rock Pearl Jam detuvo su actuación tras detectar desde el escenario que un hombre estaba pegando a una mujer. Tras quedarse mirando al individuo durante unos instantes, el cantante se dirigió a él para pedirle que parara. "Eh, señor, quita tu dedo de la cara de esa mujer". El agresor también fue expulsado del recinto y tras comprobar que la mujer se encontraba bien, el show continuó.

