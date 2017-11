Risto Mejide se disculpa con Terelu Campos

24 nov 2017

Risto Mejide acudió en la tarde de ayer al plató de 'Sálvame'. El presentador de 'Chester', accedió a la invitación, a pesar de que en el pasado había 'metido caña' al espacio de Mediaset, donde él trabaja también desde hace un par de años.

Risto aprovechó no solo para realizar algunas preguntas a los colaboradores del espacio, sino que, además, quiso dar un paso atrás sobre un comentario que realizó en el pasado sobre Terelu Campos y que ya en su día fue criticado por su mal gusto.

Sucedió cuando esta posó para la portada de 'Interviú' desnuda. Él escribió en su cuenta de Twitter: "Aun no he visto la portada de Interviú. Me la tapa Terelu". Un comentario más que desafortunado por el que ayer mostró arrepentimiento público delante de la audiencia de 'Sálvame'.

Terelu, en aquel momento, se limitó a callar, una postura que Mejide calificó ayer de "muy elegante". Veremos si ahora recoge este guante del publicista y le perdona, también, delante del público.

Esta es la portada de Terelu a la que se refirió Risto Mejide en su momento.

