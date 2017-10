La bronca de Risto Mejide con un taxista por hablar en catalán

4 oct 2017

Risto Mejide es de los que cuelgan todo en las redes. Sobre todo desde que comenzó su relación con la que hoy es su mujer, Laura Escanes, momento que marcó un punto de inflexión en la intensificación de su número de publicaciones.

Así, podemos saber dónde está con su chica en cada momento o enterarnos de si tiene alguna desaveniencia, por ejemplo, con un taxista. Esto último es justo lo que sucedió ayer, cuando pudimos ver en las 'stories' de su Instagram cómo el publicista grababa a un taxista que, al parecer, había subido el volumen de la radio cuando Risto y su acompañante entraron hablando en catalán.

El propio Mejide ha relatado, de manera extensa, en su página web cómo fue el incidente. "Ayer por la tarde, junto a dos personas de mi empresa, paramos un taxi a la salida de una comida en Madrid. Entramos en el coche hablando de nuestras cosas, y como siempre hablamos entre nosotros, en catalán. La radio estaba puesta a toda pastilla (...) Que si los catalanes esto. Que si los catalanes lo otro", comienzan sus líneas.

Al escucharnos hablar en nuestra lengua, sube el volumen de la radio"

"El señor taxista, al escucharnos hablar en nuestra lengua, no solo no baja el volumen de la radio, sino que lo sube. Primera sorpresa. Silencio. Caras de circunstancias (...) Nosotros no dábamos crédito", prosigue antes de explicar que le pidió amablemente que bajase el volumen, haciendo el taxista caso omiso.

Mejide explica que, al finalizar la carrera, le pidió el libro de reclamaciones y este se negó. Es ese momento en el que comienza a grabarle, mientras que el taxista niega la versión del televisivo.

Aquí puedes acceder a la web de Risto y leer el contenido completo de su historia.

