'OT 2017' recibe en su Gala 5 a Romeo Santos y Beatriz Luengo

26 nov 2017

'OT 2017', presentado por Roberto Leal, vivirá este lunes su cuarta expulsión. Marina, con 'The voice within' de Christina Aguilera, y Mireya con 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz, intentarán convencer a los espectadores de que merecen seguir en la Academia. Además, el 'talent show' recibirá la visita de Beatriz Luengo y Romeo Santos, que actuarán en directo, y contará con el locutor Tony Aguilar, como jurado invitado.

Al margen de los dos nominados, otros tres concursantes actuarán en solitario: Ana Guerra interpretará la famosa canción mexicana 'La Bikina'; Raoul, 'Million reasons', de Lady Gaga; y Agoney, 'Rise Like a Phoenix', de Conchita Wurst.

Marina y Mireya se juegan la continuidad en la Academia. pinit

El resto de duetos estarán protagonizados por Amaia y Roi, 'Shape of you', de Ed Sheeran; Cepeda y Miriam, 'Estoy hecho de pedacitos de ti', de Antonio Orozco; Alfred y Aitana, 'El mismo sol', de Álvaro Soler y Jennifer López; y Nerea y Ricky, 'The time of my life', de la banda sonora de 'Dirty Dancing'. Abrirán la gala con 'La revolución sexual', de La casa Azul.

Además, un nuevo miembtro ocupará la cuarta silla del jurado. Tony Aguilar, locutor, DJ y presentador ocupará la cuarta plaza del jurado, integrado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos. Aguilar lleva más de 25 años en Los 40 donde ha creado, dirigido y presentado programas de éxito como 'Anda Ya'.

Artistas invitados

Beatriz Luengo se subirá al escenario de 'Operación Triunfo' con su primer single, 'Más que suerte', acompañada de Agoney y del resto de concursantes en los coros. El tema, que la artista canta junto a Jesús Navarro en su versión original, acumula 20 millones de reproducciones en plataformas de streaming y es el primer adelanto de su nuevo proyecto, 'Cuerpo y Alma', que combina la esencia más urbana y bailable de la artista en su faceta de autora y compositora.

Además, acudirá a la Gala 5 Romeo Santos interpretará 'Imitadora', uno de los hits de su nuevo álbum 'Golden'. Este artista consagrado en todo el mundo es el 'Rey de la Bachata', empezó su carrera como el principal productor y compositor del grupo 'Aventura' antes de emprender su carrera en solitario.

Seguro que también te interesa...

Alfred y Amaia ('OT 2017') comparten cama y alimentan los rumores de romance

El hermano famoso de Raoul de 'OT 2017'

La actuación de Amaia y Aitana ('OT 2017') que emocionó a Zahara