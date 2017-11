El viaje secreto de la Baronesa Thyseen

27 nov 2017

Nadie es profeta en su tierra. Esto puede adjudicársele, perfectamente, a la baronesa Thyssen (74). Tita es considerada por los expertos como una de las grandes mecenas del mundo del arte. No en vano, la adquisición de la colección del barón Thyssen por parte del Gobierno español para crear lo que hoy conocemos como el Museo Thyssen es uno de los movimientos importantes que se han hecho en la historia del arte.

Sin embargo, la baronesa, que en repetidas ocasiones ha manifestado no sentirse del todo bien tratada en España, se siente querida cuando asiste a algún evento fuera de nuestras fronteras. Tal y como ha podido saber Corazón, hace unos días, atendiendo a una invitación muy especial, realizó un viaje a Abu Dabi –Emiratos Árabes Unidos–, para la inauguración oficial del Museo Louvre. Tita, que es muy poco dada a viajar en avión –procura ir en coche–, se desplazó en compañía de sus hijas, Carmen y Sabina, y fue la única personalidad española invitada a dicho acto. Durante la velada, pudo codearse con personalidades de la talla del príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Emmanuel Macrón, presidente de Francia, o los reyes de Baréin y Marruecos.

El museo, que se encuentra erigido en la Isla de Saadiyat –Isla de la felicidad– junto a otros tres museos y que se comenzó a construir hace años, tuvo que retrasar su inauguración por problemas en su edificación. Además, lleva el nombre del museo más famoso de Francia después de que se llegara a un millonario acuerdo entre los dos países –se habla de hasta un billón de dólares– para poder usar ese nombre durante los próximos 30 años. El edificio fue diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, responsable, entre otras obras, de la ampliación del Museo Reina Sofía en el año 2005.

¿Destino Abu Dabi?

Este museo exhibirá obras procedentes de todo el mundo. Y la presencia de la baronesa allí no ha pasado inadvertida por los expertos en arte, quienes ya especulan con la posibilidad de que este viaje obedezca no solo a una simple invitación, por ser ella quien es y lo que representa en el mundo del arte, sino para tentarla con la posibilidad de que, en un futuro y de no llegar a un acuerdo a finales de año con el Gobierno español sobre el préstamo de su colección, esta termine en el Emirato.

Navidades en familia

No hay nada ilegal en mis sociedades en las Islas Vírgenes"

En la última semana, el nombre de la baronesa Thyssen ha saltado a algunos medios de comunicación por los Papeles del Paraíso, una investigación en la que Tita aparecería como una de las clientas con mayor facturación del despacho de Appleby. Supuestamente, se habrían descubierto tres nuevas sociedades offshore a nombre de la baronesa, en las Islas Vírgenes británicas, que se sumarían a la veintena que ya se conocían.

Al ser preguntada por este medio sobre estas supuestas sociedades, la baronesa contestó: "No hay nada ilegal en esas sociedades. Todo es muy transparente. La colección de mi marido, cuando se vendió a España en el año 1992, se gestó a través de la Fundación Thyssen y una de sus sociedades en Bermudas. Y, en mi caso, el Gobierno de España, cuando yo hice el préstamo de mi colección en 2002, tuvo que firmar con esas empresas para disfrutar de mis obras en los museos públicos", respondió. La baronesa, que pasará las Navidades junto a su hijo, Borja, y las gemelas en Andorra, comentó a Corazón que el próximo proyecto que prepara, además de sus memorias, es el Museo en Sant Feliú, que será el cuarto –ya cuenta con pinacotecas en Madrid, Andorra y la que se inauguró el pasado mes de marzo en Málaga–. "Tengo que mirar por el futuro de mis herederos", finalizó Tita Cervera.

