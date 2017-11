Saúl Craviotto: "Mi mujer se tomó el beso con Eva González como se lo tenía que tomar"

27 nov 2017

Lleva 17 años en la élite del piragüismo mundial. De hecho, ha logrado ganar cuatro medallas olímpicas, dos de ellas de oro, en dos Juegos Olímpicos distintos: Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016. Y amenaza con ir a por la quinta en Tokio.

Pero ha tenido que ser su paso por 'MasterChef Celebrity 2' el que le dé fama entre el gran público -conoce aquí a Craviotto-. Gracias a su tesón y su simpatía, los seguidores del programa y sus propios compañeros han caído rendidos ante la humildad de este deportista, que además es policía nacional y está a punto convertirse en padre por segunda vez junto a su mujer, Celia García.

Corazón Enhorabuena. ¿Cómo se siente uno al ser ganador de 'MasterChef'?

Saúl Craviotto Todavía no soy muy consciente, pero ha sido increíble. Si alguien me dice al empezar el programa que iba a ganar, no me lo hubiera creído, me parece surrealista porque yo al principio no tenía ni idea de cocina, pero a base de esfuerzo y estudio, he aprendido lo poco que sé.

C. Imaginamos que en casa tienen que estar encantados con usted a los fogones. ¿Cocina mucho?

S.C. Bueno, tuve mi etapa de desintoxicación culinaria (risas). Me hacía falta dejar de cocinar unas semanas, porque ha sido muy intenso. Pero ahora se me ha despertado el gusanillo y valoro mucho más la hostelería. Gracias al programa, cuando voy a un restaurante, lo hago con otros ojos. Dejo más propina (risas).

C. Tenemos que darle la enhorabuena además por otra cosa: va a ser padre de nuevo en poco tiempo...

S.C. Sí, mi mujer sale de cuentas en unos días. Estoy pendiente del teléfono todo el día ahora que estoy en Madrid, porque en cualquier momento tengo que coger el avión para Asturias. ¡Como no esté el día del parto me echan de casa! (risas).

Craviotto en el momento de ser proclamado ganador de 'MasterChef Celebrity 2'. pinit

C. ¿Cómo han vivido en casa su paso por el programa?

S.C. Sorprendidos. Tanto mis padres como mi mujer, que es la que me ha visto en la cocina todo el día. Fue casi como una oposición.

C. ¿Cómo consiguió que su mujer encajara tan bien el beso con Eva González?

S.C. No he sido yo, es que tengo una mujer que no me la merezco y se lo tomó como se lo tenía que tomar. Porque allí nos besamos todos.

C. Y aquí está ahora, con el trofeo de ganador y donando 75.000 euros a la Fundación Aladina.

S.C. Donarles el premio es una felicidad enorme. En mi casa hemos sufrido el cáncer y no sé si es porque soy padre, siento debilidad por los niños. Creo que el premio estará en muy buenas manos. Si puedo ayudar a un solo niño, ya estoy orgulloso.

C. Del programa también se lleva varios amigos. ¿Con quién tiene una relación más estrecho?

S.C. No quiero decir un nombre porque todos nos llevamos genial. Hemos sido una piña. Es algo colectivo.

Seguro que también te interesa...

El apasionado beso de Eva González y Saúl Craviotto, en 'MasterChef'

Eva González y Saúl Craviotto se besan de nuevo, en la final de 'MasterChef'

Saúl Craviotto consigue su segunda medalla en Río 2016