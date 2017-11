Amador Mohedano podría ser uno de los concursantes de Gran Hermano VIP 6

28 nov 2017

No hay confirmaciones oficiales de ninguno de los próximos concursantes de la sexta edición de Gran Hermano VIP que comenzará su emisión el 11 de Enero de 2017. Sí que conocemos que el nuevo formato será en parejas por lo que según las declaraciones de Jacqueline, la actual pareja de Amador, podrían ser dos de los concursantes que entraría en la casa de Guadalix.

No confirman ni desmienten

"Yo no soy la que está negociando y además creo que no se puede decir, ¿no?" comentaba Jacqueline para 'El programa de AR' además de otras declaraciones con El Español como: "Mejor juguemos un poco con el sí y el no hasta que se haga oficial, ¿no?".

Hay que mantener la intriga, no me hagáis hablar más" Jacqueline

Más que suficiente para creer que Amador volverá a traernos grandes momentos como ya hizo en Supervivientes 2014.

El exmarido de Rosa Benito, de quien se acaba de conocer el sueldo que ganó durante Supervivientes 2011, sería una de los grandes fichajes de esta nueva edición que esperamos tener confirmaciones pronto. Mientras tanto, éstos son los posibles candidatos que podrían entrar a convivir juntos en Guadalix a principios del año que viene:

Víctor Sandoval y su expareja Nacho Polo.

Sofia Suescun, ganadora de GH16 y tronista de MYHYV con Suso Álvarez, concursante de GH 16 y tronista de MYHYV.

Chelo García-Cortés, colaboradora de Sálvame con José Manuel Parada, presentador de televisión.

Kiko Matamoros, ex-representante de famosos y ex-colaborador de Salvame con su mujer Makoke.

