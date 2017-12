4 dic 2017

María Pombo se sometía en Noviembre a una operación de nariz para zanjar los problemas respiratorios que sufre desde pequeña, pero muchos de sus followers o más bien haters, han querido dar su opinión sobre su cambio. Entre los comentarios se encontraban frases como "la has cagado", "qué te has hecho en la cara" o "cómo te has atrevido", y así lo ha hecho saber la influencer a través de la misma red social.

La semana pasada María Pombo utilizaba el stories contar a sus seguidores la inseguridad que le habían provocado todos estos comentarios de haters que criticaban su operación de nariz. "Recibo mensajes que me hace mucho daño. Los instagramers somos personas, nos hacen daño las críticas y también lloramos, no somos robots" aseguraba la instagramer que acumula más de medio millón de seguidores.

@mariapombo publicaba diariamente una instantánea de su día a día, pero tras la operación se ha ausentado de la red social casi una semana por la hinchazón producida tras la intervención y más tarde por la inseguirdad que ha tenido estas semanas.

La influencer ha tratado de ocultar con filtros u objetos que tapasen parcialmente su rostro el resultado final de la operación hasta que el 1 de este mes aparecía en su Stories sin filtros sincerándose con sus seguidores y retomando con normalidad su feed donde siempre acumula más de 50.000 like spor publicación.

