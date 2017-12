Kiko Hernández contesta a la filtración de su sueldo

6 dic 2017

El pasado lunes, la revista 'Rumore' pulicaba la cifra que, presuntamente, cobraría KIko Hernández por su trabajo en los platós de 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe'. Una cifra que situaban en los 250.000 euros anuales y que le colocaba como el colaborador mejor pagado del plantel del espacio de Telecinco.

La publicación, que añadía que por otras ocupaciones se embolsaría unos 100.000 euros más, revelaba que a Kiko se le habría embargado un inmueble de su propiedad situado en la madrileña y céntrica calle Luchana. Relativo a este asunto, 'Rumore' asegurana que Hacienda le pedía unos 145.000 euros a los que habría que añadir una deuda de casi 700.000 más con el banco.

Son cifras alejadas de la realidad"

La respuesta del colaborador no se ha hecho esperar. "Son cifras alejadas de la realidad", contestaba tajante antes de hacer frente a otra polémica en la que se ha visto envuelto por unas declaraciones de Toño Sanchís en 'Viva la vida' en las que se refería a lo qu debería pagar Kiko.

Hernández miraba a cámara y le lanzaba un mensaje al representante de famosos. "Hiciste referencia a un problema que tuve yo con una empresa hace años y pagué el error", comenzaba antes de añadir: "Ahora paga tú. Ahora paga a Belén Esteban. Preocúpate de que vas a dejar a tu familia sin casa por tu mala cabeza".

Poco a poco, iba subiendo el tono: "Preocúpate de que no tienen ni un representado, que toda tu vida se ostentaba en que eras representante y ahora no eres nada, no tienes ni oficio ni beneficio".

"Preocúpate de que fuiste desleal a tu mujer con esa chica de Barcelona con la que te lo pasabas muy bien mientras tu mujer cuidaba de los hijos", concluía.