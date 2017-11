'SÃ¡lvame' y las Campanadas del reconocimiento

23 nov 2017

Compartir en google plus

"'Sálvame' no es un programa de información, es un programa de emociones y sentimientos. Me encanta que Vasile haya confiado en nosotros. Me emociona", afirmó Mila Ximénez (65) -aquí su entrevista completa durante este evento-.

Ella es uno de los cinco rostros del programa de Telecinco que dará las Campanadas desde la Puerta del Sol. Y mientras explicaba sus sensaciones, en su rostro se dibujaba que, de verdad, estaba emocionada como decía. Claro que tampoco era una noche más. Mila presentaba su primera colección de joyas en colaboración con Marinaro. Un nuevo reto, como ya hizo en el pasado al lanzar sus cremas.

Sus compañeros de Campanadas –y de plató en Telecinco– acudieron al Museo Chicote para arroparla en esta nueva aventura. Y todos ellos fueron preguntados por el tema de actualidad. Empezando por la única de los cinco que ha sido elegida por el público, Lydia Lozano (56). Conocida por sus tardes de llantos, hace una advertencia a los que acudan al kilómetro 0 de España para vivir la entrada del 2018: "Que vayan con chubasquero, porque voy a llorar muchísimo".

Igual me mandan a la Puerta del Sol en chándal" kiko hernández

María Patiño (46), seguro, será más comedida. Al menos, eso es lo que podemos deducir del hecho de que no le hubiese importado quedarse en Fuencarral haciendo la gala de Fin de Año con Jorge Javier. "Yo la verdad es que, desde plató, hubiese estado emocionada igual", contaba, apostillando estar encantada de estar entre ‘los elegidos’.

Terelu Campos (52), que sentenciaba tajante que "2017 ha sido un año para borrar de la faz de la tierra" -puedes leer aquí nuestra entrevista completa con ella-, subrayaba que "'Sálvame' se lo merecía y necesitaba este reconocimiento".

Un reconocimiento en el que, entre tanta mujer, habrá un hombre: Kiko Hernández (41). Aun no sabe qué se pondrá ese día, pero… "igual me mandan en chándal allí". Que apunten la idea en Mediaset, porque puede ser un golpe de efecto para contrarrestar el riesgo al que Atresmedia se ha abonado con la osadía de Cristina Pedroche, que ya ha advertido que va a volver a liarla.

Seguro que también te interesa...

Todos los presentadores de las Campanadas 2018

Kiko y Terelu también presentarán las Campanadas de 'Sálvame'

Lydia Lozano dará las campanadas en 'Sálvame'

Belén Esteban ausente en las Campanadas de 'Sálvame'

Los colaboradores de 'Sálvame' darán las Campanadas