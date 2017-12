7 dic 2017

Tras una sexta gala cargada de emoción y buenas sensaciones, los concursantes de 'OT 2017' se preparan para una nueva entrega el próximo lunes con nuevas canciones. Noemí Galera repartió este martes, junto a Manu Guix, los temas que interpretarán los aspirantes de la presente edición de Operación Triunfo. Mireya y Cepeda, los dos nominados de las semana, han escogido las canciones que cantarán.

La gala se abrirá con un tema grupal: 'A quién le importa'. Después, uno a uno, los concursantes irán desfilando por el escenario para mostrar en el escenario su mejor versión y evitar las temidas nominaciones.

Mireya cantará la canción de Malú 'Ni un paso atrás' y Cepeda 'Mi héroe' de Antonio Orozco. Aitana, Ana Guerra, Alfred, Amaia y Roi cantarán en solitario. 'New Rules' (Dua Lipa), 'Lágrimas negras' (El Cigala), 'Rock with you' (Michael Jackson), 'Across de universe' (Fionna Apple) y 'OK' (Robin Schulz y James Blunt), son las canciones que interpretarán, respectivamente.

Por su parte, Nerea y Miriam cantarán a duo 'Cómo hablar' de Amaral; y Agoney y Raoul interpretarán 'Manos vacías' de Miguel Bosé y Rafa Sánchez.

