7 dic 2017

TVE ha hecho oficial la lista de canciones que formarán parte del especial de Navidad de OT 2017. Los concursantes de la presente edición del popular concurso de talentos se subirán al escenario con los triunfitos de la primera edición para entonar algunos de los duos más famosos del programa.

Bustamante, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Naím Thomas, Alejandro Parreño, Natalia o Gisela, se sumarán al especial de Navidad para unir sus voces con la de los nuevos concursantes. Sin embargo, habrá importantes ausencias en esta gala: Rosa, David Bisbal, Juan Camus, Chenoa, Javián y Mireia no partiparán en el programa navideño.

"No vienen todos porque tienen unas agendas apretadísimas. De hecho del reparto que hacemos hoy, puede caerse alguna", explicaba Noemí a los concursantes este miércoles cuando hizo el reparto de temas en respuesta a algunos concursantes que se adelantaron a afirmar que no participarían todos los triunfitos de la primera edición del concurso.

En el especial, que se emitirá el día de Navidad, sonarán las canciones más importantes de la primera entrega de OT, incluído 'Mi música es tu voz'; y, además, supondrá el estreno en directo del tema inédito 'Camina', que han compuesto los concursantes de 'OT 2017'.

El resto de canciones, y los cantantes que las entonarán, serán: Nerea y David Bustamante 'Vivo por ella' de (Andrea Bocelli), Gisela y Agoney cantarán 'Somebody else's guy' (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con 'Don’t let the sun go down on me' (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar 'Lucía' (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema 'Adoro' (Armando Manzanero), Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con 'Noches de Bohemia' (Navajita Plateá).

También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero que cantarán 'Lady Marmalade' (Christina Aguilera), el de Marina, Thalía, Miriam, Natalia y Geno que defenderán 'Eternal Flame' (The Bangles), o Roi, Ricky, Juan Antonio y Álex con 'Corazón espinado' (Maná). Aitana y Natalia cantarán 'Walking on sunshine' (Katrina & the Waves) y Amaia actuará junto a Bustamante con el tema 'Te quiero, te quiero' (Nino Bravo).

