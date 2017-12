Ricky, expulsado de 'OT 17'

5 dic 2017

Más allá del eterno debate que el jurado ha establecido a propósito de su supuesta 'voz plana' –sobre todo Mónica Naranjo, a la que ha seguido admirando como diva total–, Ricky -nominado junto a Cepeda- eligió un tema, 'Let me entertain you', que define su actitud frente a la música, al 'show business' e, incluso, a sus compañeros: le hemos visto llorar en los visionados de las galas, ‘resetear’ una vez elegida la canción de la semana, capitanear la fiesta del sábado -bueno, todo lo convertía en una fiesta, la verdad sea dicha-, dirigir y editar el vídeo de Ana Guerra buscando el gel en las duchas…

Es un 'entretenedor' nato: siempre dispuesto a despertar una sonrisa en un compañero o compañera de bajón. Nadie podrá decir que no se ha tomado en serio las clases, los ensayos, que no ha exprimido la vida en la Academia.

"No seas 'sexy de abuela'", le dijeron los Javis. "Va a ser un número muy sexual", le dijo Vicky al presentarle la ‘coreo’. Al final #NumerazoDeRicky fue TT. Muy merecido, porque fue vimos la mejor versión de Ricky en un número que servía como perfecto arranque de la gala para dejar el listón bien alto.

Tanto Manu Guix como Noemí Galera le agradecieron el riesgo que tomaba al elegir una canción tan potente, al tiempo que serví para insuflar de energía una gala más dada a la balada. Fue un acierto: inútil para quedarse, perfecto para dejar claro que es capaz de dar espectáculo. Y no sólo en el escenario.

El mallorquín ha sido, junto a Roi, el alma de la Academia. Como uno de los más activos en las redes, colgando fotos en Instagram con todos sus compañeros, pero también jugando, bromeando, como si no fuera el veterano sino uno de los más jóvenes del grupo. Esta semana, por ejemplo, como director del vídeo con Ana Guerra en las duchas, y ensayando 'Dos hombres y un mismo destino' -excusa perfecta para invitarle a quedarse al especial 'Chat OT Revival'-. Viendo cómo fue su despedida en ese pelotón de fusilamiento emocional, con Alfred prometiéndole amistad eterna y Nerea y Ana Guerra rotas de dolor, queda patente que ha dejado huella.

